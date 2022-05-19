Nişantaşı Üniversitesi'nin 24 projesi TÜBİTAK'tan kabul aldı - Son Dakika
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Nişantaşı Üniversitesi'nin 24 projesi TÜBİTAK'tan kabul aldı

19.05.2022 16:43
Nişantaşı Üniversitesi'nin 24 projesi TÜBİTAK'tan kabul aldı

TÜBİTAK, Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin 24 projesini kabul ederek destekleme kararı aldı.

TÜBİTAK, Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin 24 projesini kabul ederek destekleme kararı aldı.

Nişantaşı Üniversitesi'nin toplam 24 projesi TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programlarına kabul edildi.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerinin 9 projesi kabul edilirken, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden 4, Tıp Fakültesi'nden 3, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 2, Sağlık Bilimleri ve Yüksekokulu'ndan 2 ve Meslek Yüksekokulu'ndan da 2 proje 2209-A programından desteklenmeye hak kazandı. 2209-B kategorisinden hak kazananlar ise, Sağlık Bilimleri ve Yüksekokulu'ndan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon'dan ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Mekatronik mühendisliği bölümünden 2 proje desteklenmeye hak kazandı.

ALDIĞIMIZ SONUÇLAR BİZİ MUTLU EDİYOR

Öğrencilerin elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Levent Uysal, "Kurulduğumuz günden bu yana bilimsel çalışmalara önem vererek eğitim kalitemizi her geçen gün yükseltiyoruz. Aldığımız güzel sonuçlar bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Nişantaşı Üniversitesi'nin öğrencileri geleceğe hazırlama konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın ise "Okulumuzda üreten, gelişen ve geleceğe güvenle bakan insanlar yetiştiriyoruz. Bilime olan inancımızın yansıması olan başarıları dolayısıyla öğrencilerimi kutluyorum" dedi.


Nişantaşı Üniversitesi'nin 24 projesi TÜBİTAK'tan kabul aldı
Nişantaşı Üniversitesi'nin 24 projesi TÜBİTAK'tan kabul aldı
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Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
Kaynak: DHA

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