TÜBİTAK ödüllü öğrenciler "Akıllı Köy" projesini anlattı - Son Dakika
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TÜBİTAK ödüllü öğrenciler "Akıllı Köy" projesini anlattı

21.06.2022 13:44

Of Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri Esat Küçükbekar ve Muhammet Mustafa Yılmaz, coğrafya öğretmeni Mehmet Kaykılı danışmanlığında hazırladıkları "Sürdürülebilir Kalkınmada Akıllı Köylerin Rolü Demirözü-Güneşli Akıllı Köy Projesi" ile 53.

Of Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri Esat Küçükbekar ve Muhammet Mustafa Yılmaz, coğrafya öğretmeni Mehmet Kaykılı danışmanlığında hazırladıkları "Sürdürülebilir Kalkınmada Akıllı Köylerin Rolü Demirözü- Güneşli Akıllı Köy Projesi" ile 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında coğrafya dalında birincilik kazandı

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde uygulanabilir "Sürdürebilir Kalkınmada Akıllı Köylerin Rolü Demirözü-Güneşli Akıllı Köy Projesi" hazırlayan iki öğrenci ve öğretmenleri Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer'den de destek alarak, hem köy muhtarları hem de mahalle sakinleriyle görüşmeler yaptı.

Bölgenin coğrafi özelliklerini göz önüne alarak teknolojiyle sürdürülebilir ve doğa dostu mahalle hedefleyen öğrenciler, yaklaşık 8 ay çalışarak tamamladıkları projenin maketini yaptı.

Proje, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında coğrafya dalında Yılmaz ve Küçükbekar'a birincilik getirdi.

Yılmaz ve Küçükbekar, 2 Haziran'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Öğrencilerden Esat Küçükbekar, AA muhabirine, 8 aydır proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda Türkçe ve yabancı dilde yazılmış tüm kaynakların neredeyse hepsini inceledik. Çok farklı insanlarla tanıştık, devlet büyüklerimizle görüşme fırsatı bularak kendimizi geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

Demirözü Belediye Başkanı Gürer ve mahalle sakinleriyle görüştüklerini anlatan Küçükbekar, şöyle devam etti:

"Arazileri, panel kurulumu yaptığımız tepeyi ve biyogaz tesislerinin olduğu yerleri gezdik. Hayvancılıkla uğraşan kişilerin ne tür zorluklarla karşılaştıkları konusunda görüşerek, projemizin tasarımını yapmaya başladık. Camileri, evleri 3 boyutlu yazıcıda hazırladık. Aynı zamanda da mobil uygulama tasarlayarak maketin üzerindeki güç aksamını da yönetmeyi başardık."

Küçükbekar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldıkları için duydukları mutluluğu dile getirerek, "Sahneye çıktığımda bacaklarım titriyordu. Cumhurbaşkanımızla sohbet ettik, 'Oflu musun?' diye sordu, 'Evet' dedim. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da vardı, o da Oflu olduğu için sohbet oradan açıldı. Devlet büyüklerimiz tarafından takdir edilmek bizleri sevindiriyor, gururlanıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz ise hazırladıkları projeyle bölgenin göç sorununun önüne geçmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bölgede makineleşmeyle birlikte insanlar daha kolay faaliyetlerini yürütebilecekler, arıcılık faaliyetleri de artacak. Diğer illere örnek teşkil etmesi için yaptığımız bir projedir. Türkiye'nin ilk akıllı köy modeli Aydın'ın Koçarlı ilçesine yapılmıştı, eğer projemiz hayata geçerse ikincisi de bizim olacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kendilerine birincilik getiren proje ile Avrupa'daki yarışmalara katılmayı planladıklarını da kaydetti.

"Projenin Türkiye'ye örnek olması en büyük temennimiz"

Proje danışmanı öğretmen Kaykılı, geçen yıl da katıldıkları yarışmada "Sürdürülebilir Kalkınmada Yeraltı Barajlarının Rolü - Aydıntepe Yeraltı Barajı Örneği" projesiyle coğrafya dalında yine Türkiye birincisi olduklarını belirterek, bu yıl da aynı öğrencilerle çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Yıllardır sürdürülebilir köyler ve enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini aktaran Kaykılı, "Kırsal kalkınmanın da gelişmesi ve göçlerin engellenmesi projelerine önem veriyoruz. Bu konu üzerinde bir çalışma yaptık ve elde ettiğimiz derece ile karşılığını almış olduk." ifadesini kullandı.

Kaykılı, bölgenin avantaj ve dezavantajlarını bildikleri için Güneşli Mahallesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

" Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi özellikleri içerisinde Bayburt güneş alma ve tarımsal faaliyetlerin yapılmasında potansiyeli yüksek bir il. Hayvancılık da bölgenin ana geçim kaynaklarından biri. Alternatif enerji kaynaklarından güneş panellerinin de bölgede olmasını istedik. Hayvancılık potansiyelini bildiğimiz için oradaki biyogaz potansiyelini de hesapladık. Enerjiyle başlayan ama devamında tamamen tarımsal kalkınmayı hedefleyen ve o bölgede göçü engellemeye çalışan faydalı bir model ortaya koymaya çalıştık."

Projenin maketini hazırladıklarını kaydeden Kaykılı, "Bundan sonra devlet büyüklerimiz ve ilgililerle iletişime geçmek istiyoruz. Projenin Türkiye'ye örnek olması en büyük temennimiz." dedi.

Okul Müdürü Vehap Kurt da ilçelerine ve Trabzon'a bu gururu yaşatan Kaykılı ve öğrencilerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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