Tübitak Ortaokul Öğrencileri Proje Sergisi
34 dakika önce
13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları İzmir Bölge Sergisi açıldı.
13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları İzmir
Bölge Sergisi açıldı. Kültürpark
'ta sergilenen projenin İzmir Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Gül Ünal Çoban, bilim ve teknolojide öncü olabilmenin yolunun bilimsel çalışmalardan ve bilimsel bilgi üretmekten geçtiğini söyledi.
Çoban, yarışmalara Türkiye
çapında 12 bini aşkın projenin katıldığını, İzmir bölgesinden de 900'e yakın proje başvurusu aldıklarını belirtti.
Proje yarışmasının salt kazanma ve kaybetme üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:
"Bu etkinlik kazananı ya da kaybedeni olan bir yarışma değil, bilme, anlama ve keşfetme heyecanının bir şenlik içinde buluşmasıdır. Lütfen sizler de projeleri ziyaret ederken bir proje şenliğine geldiğinizi hatırlayın. Bilme arzunuz, merakınız ve sevinciniz daim olsun. Hepinize çalışmalarınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim."
100 projenin sergilendiği ve üç gün boyunca açık kalacak olan serginin ödül töreni ise 28 Mart'ta yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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