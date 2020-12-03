TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri proje yarışması sonuçlandı - Son Dakika

TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri proje yarışması sonuçlandı

03.12.2020 13:12
TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri proje yarışması sonuçlandı, System.String[]

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca "biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım" alanlarında düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonuçlandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca "biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım" alanlarında düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonuçlandı.

Erzurum'da bölge finallerinde 5 birincilik alan ve Türkiye finallerine katılan öğrenciler tarih alanında 1 birincilik, coğrafya ve teknolojik tasarım alanında 2 üçüncülük, biyoloji alanında da teşvik ödülü alarak yarışmaya damgasını vurdu.

Söz konusu final yarışmasında aralarında Erzurum'un dabulunduğu 54 ildeki 130 farklı okuldan 281 proje sahibi öğrenci, 180 proje ile yer aldı. Yarışmaya katılan projelerden10'u birincilik, 20'si ikincilik, 30'u üçüncülük ve 30'u teşvik olmak üzere toplam 90 proje ve bu projelerde görevli 139 öğrencinin ödül kazandığı açıklandı.

Yarışmada ödül alan öğrenciler ve projeleri;

Erzurum/ Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğrencilerinden İrem Bölükbaşı, Eylül Kendirkıran;tarih alanında Tuba Dumlu Güler danışmanlığında geliştirdikleri "Kapılar Ardında" adlı proje ile birincilik, Erzurum/Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğrencilerinden Evren Acun, Muhammed Emin Özdemir; coğrafya alanında Tuba Dumlu Güler danışmanlığında geliştirdikleri "Soframdaki Coğrafya" adlı proje ile üçüncülük, Erzurum/Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğrencilerinden Efe Kerem Efekan, Asaf Emir Özdemir; coğrafya alanında Tuba Dumlu Güler danışmanlığında geliştirdikleri "Otoyansön Teknolojik Tasarım" adlı projesi ile üçüncülük, Erzurum/Yakutiye Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Muhammet Yasin Akar, Ahmet Eren Tuncer; biyoloji alanında Hülya Kürkçü danışmanlığında geliştirdikleri "Çocuklar Tarafından Yanlışlıkla Yutulan Düğme Pillerin, Dokulara Nasıl Hasar Verdiğinin Araştırılması" adlı projesi ile Teşvik Ödülüne layık görüldü. - ERZURUM

TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri proje yarışması sonuçlandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri proje yarışması sonuçlandı - Son Dakika


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