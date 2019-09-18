Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK personel alacak
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TÜBİTAK personel alacak

42 dakika önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli alınacak.

TÜBİTAK personel alacak, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

Başvurular 9 Ekim'e kadar yapılabilecek. Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. Müracaatlar, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.

Türkiye, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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