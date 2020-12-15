TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin bayilerce satışına ilişkin ihale açtı - Son Dakika

TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin bayilerce satışına ilişkin ihale açtı

15.12.2020 08:09
TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin bayilerce satışına ilişkin ihale açtı, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 2021 yılında bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 2021 yılında bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, popüler bilim dergilerinin bayilerce okuyucuya ulaştırılması amacıyla açılan ihale, bu dergilerin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde 12 ay satışını kapsıyor.

İsteklilere, aylık 22 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik, 65 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.

Katılımcılar, ihale dokümanını TÜBİTAK'ın Ankara- Kavaklıdere'deki Satın Alma Müdürlüğünden 100 lira karşılığında temin edebilecek. İhale 25 Aralık saat 10.30'da aynı adreste yapılacak.

Geçici teminat bedeli alınmayacak ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

araştırma, Türkiye, Aralık, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin bayilerce satışına ilişkin ihale açtı - Son Dakika Ekonomi


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