"TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı Projesi" Konya'da

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Ülkemizdeki en değerli varlığımız bilgi üreten insandır. Çünkü bizde petrol yok, nitelikli insan var. Ülkemizin mottosu olan Milli Teknoloji Hamlesi ile bilgiyi değere dönüştüren bir ülkeyiz." dedi.

Mandal, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı Projesi Açılış Programı'nda, bilim üreten insanın önemli olduğunu söyledi.

Projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mandal, "Ülkemizdeki en değerli varlığımız bilgi üreten insandır. Çünkü bizde petrol yok, nitelikli insan var. Ülkemizin mottosu olan Milli Teknoloji Hamlesi ile bilgiyi değere dönüştüren bir ülkeyiz. Dünyadaki tüm ülkeler, nitelikli beyinleri kendi ülkesine çekmek için mücadele veriyor. Bu yüzden de sizlerin varlığının daha fazla farkındayız." diye konuştu.

Mandal, "Bugün belediyemizin ve diğer kurumlarımızın yaptığı girişimler, sizlerin bu ülkenin geleceği için teknolojiyi kullanan değil üreten bir ülke olmayı hedefliyor. Bilgiye ulaşmanın birçok yönetimi var. Bugün bilgi her yerde ama bunları okumak da gerekiyor. Tüm okullarımızdaki kitaplıklar vasıtasıyla bilgiye daha kolay ulaşacağız. TÜBİTAK kitaplarıyla tüm okullarımızı donatmak istiyoruz. Yine bu kapsamda Tokat'ta öğrencilere TÜBİTAK kitabı dağıttık." ifadelerini kullandı.

"Toplamda 146 okulda hayata geçirdik"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da çocukları bilimden ayırmanın mümkün olmadığını söyledi.

Projenin 320 bin liraya mal olduğunu anlatan Kılca, "Proje kapsamında, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı'nı ilçemiz genelindeki 7 anaokul, 59 ilkokul, 49 ortaokul, 29 lise ve 2 özel eğitim kurumu olmak üzere toplamda 146 okulda hayata geçirdik. Toplamda da 16 bin 916 birbirinden kıymetli yayın bulunuyor." diye konuştu.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile çok sayıda öğrenci katıldı.