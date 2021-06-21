Tübitak Proje Yarışmalarında Sivas Damgası - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ilimiz, 7 alanda 11 derece elde etti.

Öğrencilerin proje sunularını Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği yarışmada Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) en fazla 1'incilik ödülü alan eğitim kurumu oldu.

Sivas BİLSEM; Yazılım, Teknolojik Tasarım, Biyoloji, Türkçe, Değerler Eğitimi alanlarında 1'incilik derecesi alırken, Yazılım ve Tarih alanlarında 2'ncilik, Coğrafya alanında 3'üncülük derecesi ele etti. TED Sivas Özel Ortaokulu Tarih alanında 1'incilik derecesi; Sivas Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu ise Değerler Eğitimi ve Türkçe alanlarında 3'üncülük derecesi aldı.

Proje Başvurularında Sivas, İlk Sırayı Kaptırmadı

Proje başvurularında bölge birincisi olarak dikkatleri üzerine çeken Sivas, elde edilen başarılarla da göz doldurdu. Sivas, bölgede 6 proje ile Türkiye finallerine en fazla proje gönderen il oldu.

Sivas BİLSEM, Türkiye Genelinde En Fazla Ödül Alan Kurum Oldu

Yarışmada; 7 alanda 8 derece alan Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Türkiye genelindeki eğitim kurumları içerisinde en fazla ödül alan kurum oldu. BİLSEM; 5 farklı alanda, 5 adet 1'incilik derecesi alarak yine tüm Türkiye'de en fazla 1'incilik ödülü alan eğitim kurumu olma başarısı gösterdi.

Vali Salih Ayhan, Okulları Tebrik Etti

Elde edilen başarıdan dolayı eğitim kurumlarını tebrik eden Sivas Valisi Salih Ayhan, "Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmasına teşvik eden bu tür yarışmalar, sürekli çalışan ve üreten gençlerimize vizyon katıyor. Yarışmada Sivas'ın adını gururla duyuran, yüzümüzü ağırtan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. " dedi.

Öğrencilerin küçük yaşta bilimsel gelişmelere katkıda bulunmalarının önemine vurgu yapan Vali Ayhan, "Yapılan yarışmaya 3. 089 farklı okuldan 18. 792 öğrencinin hazırladığı 15. 674 proje katılmış. TED Koleji, Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu ve Sivas BİLSEM adını ülke genelinde duyurmuş. Bu başarı, Sivas adına çok önemlidir ve diğer okullarımızın da bu yarışmalara katılımı son derece önemlidir. Diğer yandan Sivas BİLSEM'in en fazla ödül alan kurum olması ise ayrıca bizleri sevindirmiştir. Yeni binası ile başarılarına başarı ekleyen Sivas BİLSEM'i de özellikle kutluyor, güzel sonuçların devamını diliyonum " ifadelerini kullandı.