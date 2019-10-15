Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK projesi yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi
Son Dakika Yaşam TÜBİTAK projesi yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi

TÜBİTAK projesi yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi

1 saat önce

Bilecik'te, 2019 eğitim öğretim yılında e-Twinning ve TÜBİTAK projesi yürütücülerine düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.

TÜBİTAK projesi yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi, System.String[]

Bilecik'te, 2019 eğitim öğretim yılında e-Twinning ve TÜBİTAK projesi yürütücülerine düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan törenle tüm proje yürütücüsü öğretmen ve idarecileri teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi. Tören sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, ilimiz geneli eTwinning faaliyetlerinde ve TÜBİTAK Destekleme Programı kapsamında yürütmüş oldukları başarılı projeler sonucunda teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğretmenlerimize belgelerini takdim ettik" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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