TÜBİTAK SAGE'de Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

TÜBİTAK SAGE'de Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 26.09.2023 08:53

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından çıkan yangın TÜBİTAK personeli tarafından söndürüldü. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

1)TÜBİTAK SAGE'DE PATLAMA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, TÜBİTAK personeli tarafından söndürüldü. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır" denildi.

TÜBİTAK'TAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) yerleşkesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısında (YAPATA) bulunan kimyasal atık sahasında, atıkların geçici depolandığı kısımda 25.09.2023 Pazartesi günü 16.40 sularında ilk tespitlere göre kimyasal reaksiyon meydana gelmiştir. Çıkan yangında ilgili altyapıda bulunan bir çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Çalışanımıza Allah'tan rahmet ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ankara Valiliği, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TÜBİTAK SAGE'de Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜBİTAK SAGE'de Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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