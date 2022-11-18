Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip milli güdüm kiti envantere girdi

Türkiye'nin yerli ve milli füzesi olan HGK-82 envantere girdi. Gelişmeyi TÜBİTAK SAGE sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımda füzenin hedefi tam on ikiden vurduğu görüntüler yer alırken, "Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle…" notu düşüldü.
TSK'nin taktik güdümlü mühimmat ihtiyacının AR-GE yoluyla özgün ve ulusal ürünler geliştirilerek karşılanması amacıyla, Hv.K.K.ligi'nin envanterindeki klasik akılsız MK-82 mühimmatları ANS ve KKS/ANS güdüm sistemleri ile akıllı hale getirilmiştir.
Kullanıldığı Uçak Tipleri : F-4E/2020 ve F-16 PO-III
Çoklu Atış : F-16 uçağından BRU-57 salanı ile ayni anda dört adet kullanım
Görev Tipi : Hava - Yer
Güdüm Tipi : ANS/KKS
Harp Baslagi : MK-82
Menzil : 40.000 ft irtifa içiin 15 NM
Hedeften Sapma : <10 m (CEP)
Vurus Açisi : 20°- 90°
Kullanildigi Sapma : Sabit Hava Savunma Unsurlan/ Endüstriyel Tesisler/ Binalar
Hedefler Boy : 2587 mm
Agirlik : 590 lb
Kullanilan Tapa : FMU-139 Serisi, FMU-152A/B, ONUR 1 MOD-3
Üretici Ülke : Türkiye
Düşük maliyet
Düşük istenmeyen hasar oranı
Tüm hava şartlarında gece gündüz görev yapabilme
Tümlesik ANS/KKS (Ing. INS/GPS) hassas vuruş kabiliyeti
F-16 PO-III ve F-4E/ 2020 savaş uçaklarına sertifikasyon
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