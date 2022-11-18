Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip milli güdüm kiti envantere girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip milli güdüm kiti envantere girdi

18.11.2022 09:26
Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip milli güdüm kiti envantere girdi

TÜBİTAK SAGE sosyal medya hesabından paylaştığı videoda HGK-82 güdüm kitinin envantere girdiğini duyurdu. Açıklamaya, "Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK-82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle…" notu düşüldü.

Türkiye'nin yerli ve milli füzesi olan HGK-82 envantere girdi. Gelişmeyi TÜBİTAK SAGE sosyal medya hesabından duyurdu.

YERLİLİK ORANI EN YÜKSEK GÜDÜM KİTİ

Paylaşımda füzenin hedefi tam on ikiden vurduğu görüntüler yer alırken, "Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle…" notu düşüldü.

HASSAS GÜDÜM KITI-82 ÖZELLİKLERİ

TSK'nin taktik güdümlü mühimmat ihtiyacının AR-GE yoluyla özgün ve ulusal ürünler geliştirilerek karşılanması amacıyla, Hv.K.K.ligi'nin envanterindeki klasik akılsız MK-82 mühimmatları ANS ve KKS/ANS güdüm sistemleri ile akıllı hale getirilmiştir.

Kullanıldığı Uçak Tipleri : F-4E/2020 ve F-16 PO-III

Çoklu Atış : F-16 uçağından BRU-57 salanı ile ayni anda dört adet kullanım

Görev Tipi : Hava - Yer

Güdüm Tipi : ANS/KKS

Harp Baslagi : MK-82

Menzil : 40.000 ft irtifa içiin 15 NM

Hedeften Sapma : <10 m (CEP)

Vurus Açisi : 20°- 90°

Kullanildigi Sapma : Sabit Hava Savunma Unsurlan/ Endüstriyel Tesisler/ Binalar

Hedefler Boy : 2587 mm

Agirlik : 590 lb

Kullanilan Tapa : FMU-139 Serisi, FMU-152A/B, ONUR 1 MOD-3

Üretici Ülke : Türkiye

KİT YETENEKLERİNE GENEL BAKIŞ

Düşük maliyet

Düşük istenmeyen hasar oranı

Tüm hava şartlarında gece gündüz görev yapabilme

Tümlesik ANS/KKS (Ing. INS/GPS) hassas vuruş kabiliyeti

F-16 PO-III ve F-4E/ 2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

YORUMLAR
500

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip milli güdüm kiti envantere girdi - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Dünyanın en iyi kulüplerinden biri daha resmen takipte! Teklif ederlerse Arda Güler'i tutmanın imkanı yok
09:30 Mersin'de alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı
09:11 Messi'nin otel odasının kapısındaki detay dikkat çekti! Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu
08:45 Elon Musk'ı sabotaj endişesi sardı! Twitter çalışanları ofislere giremiyor
08:25 Boşanma kararı alan Merve Boluğur, takipçileriyle dertleşti: Benim de noksanlıklarım var ama delikanlıyımdır
08:19 Ronaldo'dan olay Messi itirafı! Dünyanın konuştuğu röportajda herkesi şaşırtan ifadeler kullandı
05:53 İstiklal Caddesi bombacısı cezaevine götürüldü! Hastane önünde bekleyen vatandaş sert tepki gösterdi
05:38 16 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti
02:54 Taksim saldırısında şaşırtan detay! Albashır'a patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için emir verilmiş
00:33 Uçağa binen yolcu, telefon görüşmesinde "bomba" deyince polis ekipleri harekete geçti! Yolcuya, "korku ve panik yaratmaktan" işlem yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 09:43:33. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip milli güdüm kiti envantere girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement