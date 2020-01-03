TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçları açıklandı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçları açıklandı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Varank paylaşımında, "Sanayide araştırmacı istihdamını teşvik için başlattığımız TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları sonuçlandı. Yoğun ilgi gören programa başvuran firma sayısı yüzde 147 arttı. Yetişmiş akademik kadroları üretime entegre ederek #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerine hızla ulaşacağız" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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