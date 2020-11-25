TÜBİTAK sanayi doktora programına destek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) yürütücüleri arasında olduğu TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na önemli bir destek geldi.

Bursa'nın önemli otomotiv firmaları arasında yer alan Valeo Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi'ne 3 öğrenci ile katıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Valeo Otomotiv Genel Müdürü Tuna Arıncı arasında imzalanan protokolle toplam 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktora süreleri içerisinde aylık 4 bin 500 TL maaş alacak öğrencilerden çalışmalarını başarı ile tamamlayanlar en az 3 yıl daha firma bünyesinde görev yapma imkanına sahip olacak.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2018 yılında başlayan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nın 2020 çağrısında Valeo firması ile önemli bir protokole imza atacaklarını söyledi. Firmanın, Türkiye'nin göz bebeği işletmelerden birisi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, başta fren ve debriyaj olmak üzere otomotiv yan sanayi alanında önemli işlere imza attıklarını aktardı. Genel Müdür Tuna Arıncı'nın Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu açıklayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Böyle bir projede karşılıklı yer alarak hem firmamız hem de Üniversitemiz kazanacak. Öncelikle Bursa, sonra Türkiye ve ardından dünya ölçeğinde hizmet sunacak bir projeye imza atıyoruz. 2244 Sanayi Doktora Programı'nın tüm insanlığa hizmet sunacağına inanıyoruz. Bunu da şimdiden hepimiz görebiliyoruz. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızın bu projesinin, Türkiye'ye en fazla katma değer sağlayan projelerin başında yer aldığına inanıyoruz. Bizlerin de bugün yaptığı protokolün Üniversitemize, firmamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - BURSA