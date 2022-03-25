TÜBİTAK 'sporda bilim ve teknoloji' atılımını gerçekleştirecek projeleri belirledi - Son Dakika

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ilk defa açılan 'Spor Araştırmaları Çağrısı' kapsamında sunulan, sporda bilim ve teknoloji atılımını gerçekleştirecek projelerin bilimsel değerlendirmelerini tamamladı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde '1001 Programı' kapsamında ilk kez açılan 'Spor Araştırmaları Çağrısı'nda sunulan projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlandı. Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)-1001, 'Spor Araştırmaları' başlıklı özel çağrısı kapsamında, sporcu ve takım performansının geliştirilmesine yönelik yapay zeka, artırılmış, sanal ve karma gerçeklik ile e-Spor alanlarındaki projeler değerlendirmeye alındı.

SPOR TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLECEK

99 çevrim içi panelde, 121 farklı üniversitede görev yapan 521 panelistin katılımı sonrası yapılan bilimsel değerlendirmelerle belirlenen 31 proje, uluslararası entegrasyon ve iş birliğiyle antrenör ve sporcu yetiştirilmesinde ölçüm, istatistik ve dijital destek programlarının geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik yeni teknolojilerin önünü açacak. Desteklenmesine veya reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç 2 hafta içinde 'http://pys.tubitak.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. Desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin, değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra 1 hafta içinde, proje önerisinde talep edilen bütçeye göre 'TÜBİTAK Bütçe Tablosu'nu doldurmaları ve 'http://pys.tubitak.gov.tr' adresinden sisteme yüklemeleri gerekecek. 'ARDEB-1001 Spor Araştırmaları Çağrısı' kapsamında desteklenen projeler, TÜBİTAK'ın internet sitesinden ilan edildi.