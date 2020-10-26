TÜBİTAK'ta 3 İstanbul birinciliği çıkardı - Son Dakika

TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Bölge Finalleri sonuçlandı. İSTEK Okulları 2 biyoloji, 1 Türkçe projesi ile İstanbul bölge birinciliğini kazandı.

TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Bölge Finalleri sonucunda İstanbul Asya Bölgesi biyoloji birincisi İSTEK Belde Okulları öğrencisi Meliha Nur Kılıç, İstanbul Avrupa Bölgesi biyoloji birincisi İSTEK Bilge Kağan Okulları öğrencileri Yağmur Turgay ve Esen Ece Demiralp, İstanbul Avrupa Bölgesi Türkçe birincisi İSTEK Atanur Oğuz Okulları öğrencisi Ece Doğan ve Duru Tekin oldu.

"DENEY HAYVANLARINA KANSER MODELİ YAPACAĞIM"

Nöroblastoma kanser hücrelerine sisplatinin etkisinde oksijen ve glikoz kısıtlamasının rolleri adlı biyoloji projesini hazırlayan Meliha Nur Kılıç "Çalışmalarda hücrelerin ölüm süreçlerini gözlemleyebilmek, genetik mekanizmalarının çalışmalarını görmek beni çok sevindirdi. En önemlisi ise TÜBİTAK'tan böyle bir ödül almak çok güzel bir duyguydu. Bu projenin devamında diyet kısıtlamasını taklit amacıyla kullandığım glikoz kısıtlamasını hem kanser hem de sağlıklı hücrelerde denemek istiyorum. Bir sonraki aşamada ise deney hayvanlarında kanser modeli yaparak çalışmalarımı genişletmek istiyorum." dedi. "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN KATKI OLACAĞIZ"

Onarıcı ve Sürdürülebilir Tarımda Bitkisel ve Hayvansal Biyokömürlerin Verimliliğinin Araştırılması adlı biyoloji projesini hazırlayan Yağmur Turgay ve Esen Ece Demiralp iklim değişikliğini önlemek için hazırladıkları proje ile hem tarıma hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Öğrenciler "Projenin geliştirilmesi için minimum imkanlarla bile elimizden ne geliyorsa yapacağız. Son zamanlarda yaşadığımız küresel salgının temelinin biyoçeşitliliğin yeterince sağlanamamasından ve mikrocanlılar arasındaki dengenin bozulmuş olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bugün yaşadığımız olay yarın gelecek olanların başlangıcına dair işaret olabilir. Bu sebeple topraktaki organik madde miktarını ve mikrocanlılığı en kısa sürede geri getirmemiz gerekiyor" dedi."TEKNOLOJİ VE EĞİTİMİ HARMANLAYARAK EĞİTİCİ BİR OYUN OLUŞTURDUK"

Oku-yorum, anlı-yorum adlı Türkçe projesini hazırlayan Ece Doğan ve Duru Tekin okuduğunu anlayan, anladığını doğru analiz eden; problem çözen, araştıran ve sorgulayan bireylerin gelişimine katkı sağlamaya yönelik bir yazılım programı hazırladıklarını ileterek "Günümüzde çocuklarla gençlerin anlama ve yorumlama noktasında sorunlar yaşadığının farkındayız. Bizler de bu durumu en aza indirgemek, arkadaşlarımıza ve görme engelli öğrencilere destek olmak amacıyla bir çalışma planladık ve bu çalışmamızı da uygulamaya geçirdik. Aldığımız derece ile birlikte projemizi yediden yetmişe herkesin kullanabilmesi ve kullanan her bireyin rekabetle beraber kendilerini eğlenerek geliştirmeleri hedeflerimiz arasında." diye konuştu.

- İstanbul