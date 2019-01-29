Tübitak'ta 4 Mühendis Fetö'den Gözaltına Alındı
1 saat önce
Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 4 mühendis gözaltına alındı.
Kocaeli
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 4 mühendis gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. TUBİTAK'ta aktif olarak çalıştıkları tespit edilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatı doğrultusunda Kocaeli Emniyeti
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul
ve Ankara
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şahısların götürüldükleri Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
Hastanede Sıra Beklerken Çıldıran Genç Boş Alanda Kendi Boğazını Kesti
Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti