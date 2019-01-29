Son Dakika Haberleri: Tübitak'ta 4 Mühendis Fetö'den Gözaltına Alındı

Tübitak'ta 4 Mühendis Fetö'den Gözaltına Alındı

1 saat önce

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 4 mühendis gözaltına alındı.

Tübitak'ta 4 Mühendis Fetö'den Gözaltına Alındı, System.String[]
Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 4 mühendis gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. TUBİTAK'ta aktif olarak çalıştıkları tespit edilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şahısların götürüldükleri Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, 3. Sayfa
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