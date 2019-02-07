Tübitak'ta Çalışan 4 Mahrem İmamın İfadeleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
TÜBİTAK'ta çalışan 4 mahrem imamın ifadeleri ortaya çıktı Terör örgütü elebaşı Gülen'den mühendislere 'Cuma Namazı' talimatıKOCAELİ - Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TÜBİTAK'ta çalışan mahrem imam 4 mühendis ifadelerinde deşifre olmamak...
TÜBİTAK'ta çalışan 4 mahrem imamın ifadeleri ortaya çıktı
Terör örgütü elebaşı Gülen'den mühendislere 'Cuma Namazı' talimatı
KOCAELİ - Kocaeli
'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TÜBİTAK'ta çalışan mahrem imam 4 mühendis ifadelerinde deşifre olmamak için gerekirse Cuma namazına karşı çıktılarını söyledi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen mühendisler F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K.'nin kurumdaki mahrem örgütsel yapıyı tasarladıkları öğrenildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i birkaç kez ziyaret ettiklerini söyleyen mühendisler, Gülen'in kendilerine kurum çalışanları tarafından deşifre olmamak için gerekirse Cuma namazı kılmamaları ile ilgili talimat verdiğini belirtti.
Yapılan incelemelerde 4 şüpheli mühendisin askerlere mahrem abilik yaptığı, kurumlarda terfi amaçlı himmet verip, himmet topladıkları tespit edildi. Şüpheli mühendislerin ev ve ofislerinde yapılan aramalarda, örgütten olan ve olmayanlara yönelik fişlemelerin yapıldığı çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri ve ifadelerinde örgüt hakkında bilgiler verdikleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
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