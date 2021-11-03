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TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde yeni detay ortaya çıktı! Banyoda siyanür tespit edildi - Son Dakika

TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde yeni detay ortaya çıktı! Banyoda siyanür tespit edildi

03.11.2021 15:30

Tuzla'daki evinde ölü bulanan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümüyle ilgili araştırma devam ediyor. Erbakan'ın evinde yapılan incelemede banyoda bulunan maddenin siyanür olduğu tespit edildi. Öte yandan Erbahar'ın daha önce de siyanürle intihar girişiminde bulunduğu, eşinin son anda ikna ederek vazgeçirdiği ortaya çıktı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın 30 Ekim günü Tuzla'daki evinde ölü bulunmasıyla ilgili araştırma çok yönlü sürüyor.

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Erbahar'a ulaşamayan yakınları eve geldiğinde kapıyı açan olmayınca, merdiven kullanarak eve girdi. İçeri giren yakınları Dilek Dündar Erbahar'ın yatakta hareketsiz yattığını görünce ambulansa ve polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Erbahar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili polis Erbahar'ın ölümüyle ilgili olarak yakınlarının bilgisine başvurdu.

TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış

ÖLÜMÜNDE SİYANÜR ŞÜPHESİ

İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada evin banyosunda bardak içerisinde sıvı madde bulundu. Adli Tıp Kurumu'nun ön incelemesinde zehirli madde olup olmadığının araştırılması sonucunda siyanür bulgularına rastlanıldığı ancak kesin raporun otopsi sonucunda birkaç ay içinde netleşeceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İddiaya göre Erbahar'ın daha önce de siyanürle intihar girişiminde bulunduğu, eşinin son anda ikna ederek vazgeçirdiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilen Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümüyle ilgili araştırmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde yeni detay ortaya çıktı! Banyoda siyanür tespit edildi

Marmara Araştırma Merkezi, Dilek Dündar, İntihar, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde yeni detay ortaya çıktı! Banyoda siyanür tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde yeni detay ortaya çıktı! Banyoda siyanür tespit edildi - Son Dakika
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