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TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ - Son Dakika

TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ

01.12.2021 13:24

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK yerleşkesinde düzenlenen 2. Kutup Şenliği kapılarını öğrencilere açtı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK yerleşkesinde düzenlenen 2. Kutup Şenliği kapılarını öğrencilere açtı. Şenlik kapsamında öğrencilere kutup araştırmaları ve çeşitli deneyler hakkında bilgi verilirken, gençler Antarktika'ya gitmiş bilim insanlarıyla söyleşi yapma imkanı da buldu.

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde düzenlenen 2. Kutup Şenliği, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde başladı. Kutuplarda bilimsel araştırmalar yapmış bilim insanlarının kutup bilimleri seminerleri ile kutuplarda çekilmiş Türk belgesellerinin gösteriminin yapıldığı şenlikte, gençleri bilim ve araştırmaya yönlendirmeyi amaçlayan çeşitli atölyeler, oyunlar, sergiler ve tanıtımlar da yer alıyor. Şenliğe Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Uşak, Van'dan iki binin üzerinde öğrencinin katılımı bekleniyor.

'FİZİKİ OLARAK UZAKTA AMA ETKİSİ ÇOK YAKINIMIZDA'

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal iklim değişikliğine dikkat çekerek, 'Bugün 2. Kutup Şenliğindeyiz. Dün de 5'incisini gerçekleştirdiğimiz Kutup Çalıştayımız vardı. Dün bilim insanlarımız, araştırmacılarımız, hocalarımızla bir araya geldik. Bugün de kutup konusunda farkındalığı artırmak, aynı zamanda hem heyecan hem de sorumluluk oluşturmak için öğrencilerimizle, gençlerimizle birlikteyiz. Bugün 1 Aralık Dünya Kutup Günü. Dolayısıyla büyük bir katılım var. Burada hem eğitimler, hem seminerler, hem de bilim merkezlerimizin gösterileri var. Tabii ki kutup dendiği zaman aklımıza çok uzaklarda gibi geliyor. Tabii ki fiziki olarak uzakta ama etkisi çok yakınımızda. Dün yaşanan fırtına, bu yıl yaşadığımız müsilaj, sel felaketleri, yangınlar bunların hepsi iklim değişikliğinin bize yaşattıkları. İklim değişikliği konusunda biz sadece bugünü değil geleceğimizi, sadece kendimizi değil tüm canlı yaşamı için, insanlık için mutlaka bir şey yapmamız gerekiyor. O bir şey de ancak bilim tabanlı olabilir ve birlikte olabilir. Bilim tabanlı ve birlikte araştırma yapmak, bu konuda araştırma vermek, katkı verme ve çaba koyma noktasında gençlerimizle, öğrencilerimizle birlikteyiz.' dedi.

'MEVSİM GEÇİŞLERİ ÇOK RAHAT GÖRÜLEMİYOR'

Gençlerin araştırma ve geliştirmeye yönlendirilmesi konusunda kutup araştırmalarının önemli olduğunu belirten TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, 'Gençlerimiz hem Kutup bölgesine hem de Güney Antarktika bölgesine çok hakimler. Hem iklim değişikliği ile ekosistemin nasıl etkilendiğini, kuzeydeki kutup ayılarının yaşam alanlarının artık azaldığını ve bu azalan yaşam alanı dediğimiz buzulların azalmasının bizim arka bahçemizdeki fırtınaların da sebebi olduğunu anlatıyoruz. Şu ana kadar deniz buzullarının yaklaşık 3'te 1'i erimiş durumda. Bu deniz buzullarının oluşturduğu mevsimler de maalesef ki bizim coğrafyamızda yaşadığımız 4 mevsimi etkiliyor. Artık hepimiz çok rahat bu 4 mevsimi dolu dolu yaşayamadığımızı söyleyebiliriz. 2,5, 3 mevsim yaşıyoruz. Mevsim geçişleri çok rahat görülemiyor. ya çok sert bir şekilde ya da kışsız bir kış dönemi geçiriyoruz. Bunlar kuzeydeki deniz buzlarının erimesinin hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya yansımaları.' diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

Buzulların erimesinin iklim değişikliğini doğrudan etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Özsoy,

'Dün yaşanan fırtına aslında bizim için çok ciddi bir sinyaldi. Can kayıpları olduğu için çok üzgünüz. Eğer gerekli önlemler alınmazsa ve iklim değişikliği ile mücadeleler başlamazsa gençlerimize çok kötü bir dünya bırakıyoruz. Alınan önlemler tabii ki yenilenebilir enerjinin ön planda tutulması yönünde. Paris Anlaşması çok önemle bu konunun altını çiziyor. Gençlerimiz konuya duyarlı ve farkındalar. Biz de bununla ilgili hem deneylerimizle, hem buradaki Antarktika'ya gitmiş bilim insanlarımızla buluşmalarıyla hem bilime heveslendirmek hem de onları araştırma ve geliştirme yönünde teşvik etme anlamında hepsiyle bir aradayız.?

TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ
TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ

Antarktika, Kocaeli, Gebze, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK'TA KUTUP ŞENLİĞİ - Son Dakika


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