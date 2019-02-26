Tübitak'ta Yarışacak Öğrencilerden Ziyaret
1 saat önce
2019 - TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge yarışmalarına katılacak öğrenciler Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.
2019 - TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa
Bölge yarışmalarına katılacak öğrenciler Edirne
Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti. Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arpacı ziyarette yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi.
Ziyarette, yarışmaya katılacak Keşan Fen Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenleri ve Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz
da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:06 Kaynak: AA
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