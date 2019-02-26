Son Dakika Haberleri: Tübitak'ta Yarışacak Öğrencilerden Ziyaret

Tübitak'ta Yarışacak Öğrencilerden Ziyaret

1 saat önce

2019 - TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge yarışmalarına katılacak öğrenciler Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Tübitak'ta Yarışacak Öğrencilerden Ziyaret, System.String[]
2019 - TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge yarışmalarına katılacak öğrenciler Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arpacı ziyarette yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi.

Ziyarette, yarışmaya katılacak Keşan Fen Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenleri ve Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:06 Kaynak: AA

Keşan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi

2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tübitak'ta Yarışacak Öğrencilerden Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]