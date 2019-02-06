Son Dakika Haberleri: Tübitak'taki Fetö Operasyonunda 4 Mühendis Adliyede

Tübitak'taki Fetö Operasyonunda 4 Mühendis Adliyede

33 dakika önce

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 mühendis, adliyeye sevk edildi.

Tübitak'taki Fetö Operasyonunda 4 Mühendis Adliyede, System.String[]
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 mühendis, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında halen TÜBİTAK'ta mühendis olan F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. 4 şüphelinin evlerinde ve ofislerinde aramalar yapıldı. Yapılan armalarda çok sayıda örgütsel ve dijital doküman ele geçirildi. Şüpheli mühendislerin örgütle bağlantılarının devam ettiği, bilgisayarlarında çeşitli belgeler ele geçirildiği ve kripto olarak kendilerini gizledikleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:31 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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