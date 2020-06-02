TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı - Son Dakika

TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı

TÜBİTAK'ın iş birliği gerektiren ortak projeleri desteklemek amacıyla açtığı "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme" (Sipariş Ar-Ge) ve "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme" (Patent Lisans) çağrıları için başvurular 15 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı, System.String[]

TÜBİTAK'ın iş birliği gerektiren ortak projeleri desteklemek amacıyla açtığı "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme" (Sipariş Ar-Ge) ve "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme" (Patent Lisans) çağrıları için başvurular 15 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu söz konusu çağrılardan ilki Sipariş Ar-Ge ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş yaparken, proje çıktılarını müşteri kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacak.

Ortaklı projelerin desteklenmesi, iş birliklerini artıracak ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacak. Bu süreç Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunacak.

Müşteri kuruluşlar içinden ikincil firmalar doğmasını özendireceği düşünülen çağrının, bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülüyor.

Ortak başvuru yapılacak

Çağrıya bir müşteri ve en az bir tedarikçi kuruluş ortak başvuru yapacak. Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan çağrıda proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi önem taşıyor.

Çağrı kapsamında projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30 milyon lira olabilecek. Projelerin ürün veya süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay, ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak.

Müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra "kabul edilen harcama tutarının" yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe edecek.

Patentli teknolojiler sanayiye aktarılacak

Üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefleyen Patent Lisans çağrısıyla da teknoloji üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşimler artacak, hizmet alımları desteklenecek. Ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojilerin, lisanslama veya devir yoluyla ekonomik değer oluşturması sağlanacak.

Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri "teknoloji sağlayıcı kuruluş" olarak nitelendiriliyor. Bunların hak sahibi olduğu, ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yoluyla edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri de "müşteri kuruluş" olarak tanımlanıyor. Çağrıya müşteri ve teknoloji sağlayıcı kuruluşların ortak başvuru yapması gerekiyor.

Patent Lisans çağrısıyla, müşteri kuruluşun, teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentlerle korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleriyle edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecek.

KOBİ'lere ekstra destek

Çağrıda projeler en fazla 60 ay desteklenirken, destek üst sınırı büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 75 olacak. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasında temel destek oranı yüzde 25 olarak gerçekleşecek.

Müşteri kuruluşun KOBİ olması, yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji "IPC sınıflarından" birini içermesi, müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması gibi durumlarda, destek oranına yüzde10-15 ilave edilecek.

Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için yüzde 60 destek oranı uygulanacak. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Sipariş Ar-Ge çağrısına başvurular "https://eteydeb.tubitak.gov.tr/" adresi, Patent Lisans çağrısına da Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 15 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi         
15:22
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı         
15:13
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek         
15:04
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek         
15:02
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir         
14:51
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak         
14:47
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı         
14:44
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı         
14:44
G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı         
14:41
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı         
14:38
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı         
14:27
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı         
14:27
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı         
14:24
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti         
14:24
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı         
14:16
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor         
14:15
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak         
13:38
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma         
13:33
Hükümetin Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu         
13:26
İstanbul Müftüsü Maşalı'dan Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması (2) İstanbul Müftüsü Maşalı'dan Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması (2)         
13:25
Fatih Terim, sosyal medya hesabından Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı         
13:20
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı         
13:18
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 16:39:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK'tan Ar-Ge ve patent atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]