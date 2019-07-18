Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK'tan, BEÜ'ye destek
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TÜBİTAK'tan, BEÜ'ye destek

37 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) hazırlanan "Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) kabul edildi.

TÜBİTAK'tan, BEÜ'ye destek, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) hazırlanan "Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) kabul edildi.
BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 11-13 Eylül'de BEÜ'de "XII. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" düzenlenecek.
Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferansta, bir çok ülkeden araştırmacılara nükleer fizik ve ilgili konularda araştırma sonuçlarını ve faaliyetlerini sunma imkanı sunulacak.
Bu kapsamda, konferans düzenleme komitesi adına Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yalçın'ın yürüttüğü "Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği" projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
BEÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yalçın, konferansın, katılımcıların yeni fikir ve uygulama deneyimlerini paylaşmaları, araştırma ilişkileri kurmaları, iş birliği ve akademik ortak bulmaları için önemli bir etkinlik olacağını belirtti.
Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu konferans hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok faydalı olacak. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlgili tüm araştırmacıları konferansa bekliyoruz." dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:45 Kaynak: AA
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