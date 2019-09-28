TÜBİTAK'tan depreme yönelik iddialara yanıt

TÜBİTAK, "2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı. Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217 projeyi onaylayan kurullarımıza da büyük haksızlıktır" açıklamasında bulundu.