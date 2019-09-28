Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK'tan depreme yönelik iddialara yanıt
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TÜBİTAK'tan depreme yönelik iddialara yanıt

3 dakika önce

TÜBİTAK, "2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı.

TÜBİTAK'tan depreme yönelik iddialara yanıt, System.String[]

TÜBİTAK, "2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı. Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217 projeyi onaylayan kurullarımıza da büyük haksızlıktır" açıklamasında bulundu.

Deprem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:41 
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