TÜBİTAK'tan depreme yönelik iddialara yanıt
3 dakika önce
TÜBİTAK, "2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı.
TÜBİTAK, "2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı. Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217 projeyi onaylayan kurullarımıza da büyük haksızlıktır" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:41
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