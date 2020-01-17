TÜBİTAK'tan Doç.Dr. Akpınar'a Proje Performans Ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜBİTAK'tan Doç.Dr. Akpınar'a Proje Performans Ödülü - Son Dakika

TÜBİTAK'tan Doç.Dr. Akpınar'a Proje Performans Ödülü

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

TÜBİTAK'tan Doç.Dr. Akpınar'a Proje Performans Ödülü, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Akpınar'ın yürütücülüğünü yapmış olduğu "Havacılık Alanında Kullanılan Yapısal Yapıştırıcıların Termal Çevrim Performanslarının Karbon Nanoyapı Katkısıyla İyileştirilmesi" projesi, TÜBİTAK-Mühendislik Araştırma Destek Grubu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda TÜBİTAK Proje Performans Ödülü'ne (PPÖ) layık görüldü.


Proje hakkında bilgi veren Akpınar, "Araştırma projesinde, havacılık alanında kullanılan yapısal yapıştırıcıların hem statik yük altındaki performanslarını hem de termal çevrim performanslarını iyileştirmek için yapıştırıcı içerisine karbon nano yapılar ilave edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda nanoyapı takviyeli yapıştırma bağlantıların hasar yüklerinde önemli artışlar elde edilmiştir. Proje kapsamında; 1 Doktora tezi, 2 Yüksek Lisans tezi tamamlanmış olup, elde edilen bulgular ile SCI kapsamındaki dergilerde 9 adet makale, 12 adet uluslararası bildiri ve 1 adet ulusal makale yayınlanmıştır. Ayrıca projeden elde edilen bilgiler ışığında TÜBİTAK' a yeni bir proje sunulmuş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir" dedi. - ERZURUM

Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personellerine çeyrek altın verileceğini duyurdu
İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK'tan Doç.Dr. Akpınar'a Proje Performans Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]