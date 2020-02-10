TÜBİTAK'tan Elazığ depremi sonrası ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

TÜBİTAK'tan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında, Prof. Dr. Naci Görür'ün projesine ilişkin Kurum'a yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen deprem afeti sonrasında Kurum ile ilgili çeşitli medya organlarında asılsız haberlerin yer aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Haberlerin odağında Prof. Dr. Naci Görür tarafından 2010 yılında sunulan 110G101 numaralı ve "Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Güncel Deformasyonun Ölçülmesi ve Bu Zonda Yer Alan Yerleşim Alanları İçin Tehlike Analizlerinin Yapılması (DAFTAP)" başlıklı TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 1007 projesi yer almaktadır.

Söz konusu projede müşteri kurumlar olarak Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediye Başkanlığı, Malatya Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yer almaktadır. Proje, söz konusu tarihteki 1007 programı mevzuatı doğrultusunda TÜBİTAK KAMAG tarafından değerlendirilmiş ve proje önerisinin, 1007 programına başvuru yapabilecek müşteri kurumlar açısından mevzuata uymadığı açıkça görülmüştür.

Projede yapılacak çalışmaların tekniği, Ar-Ge içeriği ve gerekliliği açısından herhangi bir değerlendirme yapılmadan proje ilgili mevzuat usulleri çerçevesinde iade edilmiştir. İade sonrası 2010 yılından bu yana herhangi bir düzeltme veya yeniden başvuruda bulunulmamıştır. Dolayısıyla kamuoyunda gündeme getirilen projenin reddedildiği ifadeleri kesinlikle doğru değildir.

Dünyada benzer görevi yerine getiren muadil Kuruluşlar gibi TÜBİTAK da proje değerlendirme ve destek süreçlerini yazılı ve açık Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütmektedir.

Prof. Dr. Naci Görür bugüne kadar TÜBİTAK'a yürütücü ya da araştırmacı olarak 1992-2012 yılları arasında 17 proje sunmuştur. Sunulan 17 projeden 13 tanesi desteklenmiştir. Prof. Dr. Naci Görür'ün yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı ve sonuçlanan 10 projesine 2019 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 1,2 milyon lira ödenek aktarılmıştır.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 1993 yılından günümüze deprem konularında 304 farklı proje desteklenmiştir. Yalnızca 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarılmıştır. 1999'a kadar deprem araştırmalarıyla ilgili sadece 45 proje destek görmüşken, son 17 senede 217 proje desteklenmiştir.

Bahse konu Doğu Anadolu Fay Hattı kapsamında TÜBİTAK tarafından bilim insanlarımızın 25 projesi desteklenmiş ve bu projelere yaklaşık 10 milyon lira kaynak aktarılmıştır. Bu 25 projeden 8 tanesi özellikle Elazığ ve çevresine yönelik olup, bu 8 araştırma projesine 3 milyon liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

Talep edilmesi durumunda çok kolay elde edilebilecek bilgileri dikkate almadan, asılsız haberlerle ülkemizin en önemli milli araştırma kuruluşu sistemli bir şekilde yıpratılmaya çalışılmaktadır."