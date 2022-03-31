TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği - Son Dakika
Üye Girişi

TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği

31.03.2022 17:16
TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği

Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'nde görev alacak bursiyerlere azami 1250 lira destek verilecek.

Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'nde görev alacak bursiyerlere azami 1250 lira destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle lisans düzeyinde öğrenim gören Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında, Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi'nde görev alabilecek.

Proje kapsamında bursiyerlere azami 1250 lira verilecek.

Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi'nde yer almak isteyen ve Arkeoloji Bölümü veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, 22 Nisan'a kadar "https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm" adresinden başvuru yapabilecek.

YORUMLAR
500
Karabük'ten kısa kısa Karabük'ten kısa kısa Şanlıurfa'da 'Dijital Dönüşümün İş ve Ekonomik Hayata Etkisi' programı yapıldı Şanlıurfa'da 'Dijital Dönüşümün İş ve Ekonomik Hayata Etkisi' programı yapıldı

Arkeoloji, Araştırma, Şanlıurfa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement