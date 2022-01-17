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TÜBİTAK'tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek - Son Dakika

TÜBİTAK'tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek

17.01.2022 10:37
TÜBİTAK'tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek

Sosyal medya platformlarının artması birçok insanı bilgi kirliliğiyle karşı karşıya bırakırken, konuya dair yapılan araştırmalara göre internet kullanıcılarının yüzde 86'sı yalan haberlerle kandırıldıklarını söylüyor.

Sosyal medya platformlarının artması birçok insanı bilgi kirliliğiyle karşı karşıya bırakırken, konuya dair yapılan araştırmalara göre internet kullanıcılarının yüzde 86'sı yalan haberlerle kandırıldıklarını söylüyor. Bilgi kirliliğine kalıcı çözüm getirmeyi hedefleyen TED Üniversitesi'nin sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesi, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay süresince desteklenmeye hak kazandı.

Sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte dünya genelindeki birçok insan her gün binlerce yalan haberle karşı karşıya kalıyor. Letter.Ly tarafından konuya dair yayınlanan verilere göre internet kullanıcılarının yüzde 86'sı yalan haberlerle kandırıldıklarını bildirirken, internet platformlarının, online haberlerin ve websitelerinin yüzde 62'si kullanıcılar tarafından sahte olarak nitelendiriliyor. Dijital kanallarda artan bilgi kirliliğine ve 'troller'e karşı verilen mücadeleye TED Üniversitesi'nden destek geldi. TED Üniversitesi (TEDÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız öncülüğünde yürütülen "Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti" isimli proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay süresince desteklenmeye hak kazandı.

SOSYAL AĞLARDAKİ 'TROLLER 'OTOMATİK OLARAK TESPİT EDİLECEK

Proje kapsamında sosyal ağlardaki trollerin otomatik olarak tespit edilebileceğine dikkat çeken Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız, kullanacakları matematiksel analizin özgün bir yaklaşım olduğunu belirterek,"Trolsüz bir sosyal medyanın, kullanıcılara daha güvenli bir deneyim alanı sunacağını düşünüyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projemizde sosyal medyadaki trollerin fikir eğrilerindeki değişimlerden yola çıktığımız bir tespit metodu geliştirdik. Bu sayede sosyal ağları trollerden arındırarak bilgi kirliliğinin önüne geçeceğiz" dedi.

TROLLERİN FİKİR EĞRİLERİ STATİK OYUN OLARAK MODELLENECEK

Projenin gün geçtikçe ciddi bir hal alan sosyal medya trollerinin yanlış bilgi paylaşımı problemine çözüm getireceğine vurgu yapan Dr. Yıldız, "Projemizde sosyal medyadaki fikirlerin sayılara izdüşümünü yaparak matematiksel analizini yapacağız. Çünkü insanların fikirleri sadece anlık olarak ortaya çıkmıyor. Fikirlerin oluşması belirli bir zaman alıyor. Bu yüzden fikir eğrilerinin statik oyun olarak modellenip, Nash tepkisi

yoluyla dinamik hale getirilmesiyle uygulanan yöntemimizle tasarladığımız projeyle, dünya çapında toplumsal bir sorun olarak kabul edilen bu duruma karşı kalıcı bir sonuç yaratacağız" diye konuştu.

"PROJE TEMİZ BİR SOSYAL MEDYA DÜNYASININ MİHENK TAŞINI OLUŞTURACAK"

Projedeki metodolojiye ait makale çıktılarının bilimsel yollarla paylaşılacağını ifade eden Dr. Aykut Yıldız," Projemiz çerçevesinde farklı disiplinlerde sosyal medya üzerine yapılacak bilimsel ve teknik araştırmalar için temel oluşturan bir model geliştiriyoruz. Trollerin matematiksel bir analize istinaden sosyal ağlarda tespit edilmesi özgün bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu yaklaşımın daha temiz bir sosyal medya hedefine ulaşılması yolunda bir mihenk taşı olacağına ve hem matematiksel orijinallik arz etmesi hem de pratik bir hedefe hizmet etmesi açısından değerli bir çalışma ürünü olacağına inanıyorum" diye konuştu.


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Öğretim Üyesi, Amelia Hamlin, Sosyal Medya, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TÜBİTAK'tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek - Son Dakika
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