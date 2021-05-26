TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın - Son Dakika

TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın

26.05.2021 22:13
TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın, System.String[]

ANTALYA'da 2500 rakımdaki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, ay tutulması ile birlikte gerçekleşen 'süper ay'ı, saat 21.00'den itibaren canlı yayınla paylaştı.

ANTALYA'da 2500 rakımdaki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, ay tutulması ile birlikte gerçekleşen 'süper ay'ı, saat 21.00'den itibaren canlı yayınla paylaştı.

Süper Kanlı Ay ile ilgili Youtube sayfasından saat 21.00 itibariyle canlı yayın başlatan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2021 tarihinde akşam güneydoğu ufkundan yükselen ve dolunay evresinde olan ay, yörüngesi üzerinde dünyaya en yakın noktadan geçti. Yer küreye en yakın konumda olması nedeniyle diğer dolunaylardan daha büyük görünen bu dolunay, 'süper ay' olarak adlandırılıyor.

356 BİN 794 KİLOMETREDEN GEÇECEKAyın gezegenimize en uzak olduğu geçişin 12 Mayıs 2021 saat 00.53'te, ay ilk hilal evresindeyken gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu anda ayın gezegenimize uzaklığı 406 bin 512 kilometre olmuştur. Benzer biçimde 2021 yılı içinde gerçekleşecek enberide olma durumları arasında uydumuzun bize en yakın olacağı tarih ise 4 Aralık saat 13.03'tür. Bu sırada ay küçülen şişkin evrede (dolunay ile son dördün evreleri arasında) olacak ve 356 bin 794 kilometre uzaklıktan geçecektir" denildi.SÜPER AY26 Mayıs'ta ise ayın, sabaha karşı saat 04.50'de enberi noktasında olacağı ve yer küranin merkezinden 357 bin 311 kilometre uzaklıkta bulunacağı kaydedildi. Bu zamanlarda ayın dolunay evresinde olacağı ve yer küreye en yakın konumda olmasından dolayı daha büyük görüneceği belirtilerek, 'süper ay' olarak adlandırıldığı ifade edildi.AY TUTULMASIAçıklamada, ayın, dünyaya en yakın olduğu bu tarihte 'ay tutulması'nın da gerçekleşeceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ay tutulması sırasında ay, yer'in tam gölge konisi içerisine girer. Ancak yer atmosferi nedeniyle güneşten gelen mavi bölgedeki ışıklar saçılırken, kırmızı bölgedeki ışıklar ay yüzeyini aydınlatır ve ayın kırmızı görünmesine sebep olur. Bu durum halk arasında 'kanlı ay' olarak adlandırılır. Tam o anda ay, yer'e en yakın konumdaysa da 'süper kanlı ay' olarak adlandırılır. Avustralya ve Büyük Okyanus civarındaki ülkelerden gözlenebilecek olan süper kanlı ay maalesef ülkemizden gözlenemeyecek. Bizler ayı yalnızca süper ay olarak gözleyebileceğiz."


TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın
TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın
TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın
TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın
TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın

Güneydoğu, Youtube, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK'tan 'süper ay'a canlı yayın - Son Dakika


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