Üye Girişi
TÜBİTAK'tan "Süperiletken Kuantum Sensör Geliştirilmesi" projesine destek - Son Dakika

TÜBİTAK'tan "Süperiletken Kuantum Sensör Geliştirilmesi" projesine destek

29.07.2021 10:39
TÜBİTAK'tan

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesinde son dönemde oluşturulan bilim ekosistemi meyvelerini vermeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlbeyi Avcı'nın yürütücülüğünü yaptığı "Süperiletken Kuantum Sensör Geliştirilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Proje ekibini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " Üniversitemiz akademisyenleri nitelikli çalışmalarla hem bilim dünyasına hem de literatüre önemli katkılar yapmaya devam ediyorlar. Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlbeyi Avcı'nın yürütücülüğünü yaptığı Süperiletken Kuantum Sensör Geliştirilmesi başlıklı proje TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında fonlanmaya uygun bulundu. Hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Projenin içeriği ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. İlbeyi Avcı, "Süperiletken Kuantum Girişim Aygıtları (SQUID'ler), üstün hassasiyeti nedeniyle kuantum limitlerdeki manyetik alanların tespiti ve buna dayalı olarak çeşitli niceliklerin yüksek çözünürlükle ölçülebilmesini sağlayan ultra hassas sensörler olarak öne çıkmıştır. Özellikle düşük sıcaklık süperiletkenlerinden niyobyum (Nb) tabanlı SQUID'ler, tıp, malzeme bilimi ve elektronik alanında, RSFQ ve QUBIT devrelerinde başarıyla kullanılmaktadır. Diğer yandan, yüksek sıcaklık süperiletkenlerinden YBa2Cu3O7-x (YBCO) tabanlı SQUID'ler ise sıvı azot sıcaklığında (77K) çalışabilmeleri ve kompakt soğutucularla mobil sensör olarak kullanılabilmeleri nedeniyle süperiletken teknolojinin vazgeçilmezleri arasındadır" diye konuştu.

"Dünyada çok az merkezde yapılabiliyor"

Gerçekleştirdiği araştırmanın dünyada çok az merkezde yapılabildiğini vurgulayan Doç. Dr. İlbeyi Avcı,"Mevcut projede bu sensörler kompakt yapıda ve çoklu çip yapısından oluşan entegre sensörler olarak geliştirilecektir. Elde edilecek yüksek başarımlı çip geliştirme süreçleriyle birlikte bu sensörler qubit ve kuantum bilgisayarları gibi sistemlerin realize edilebilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Benzer şekilde, manyetik alan sinyaline dönüştürülebilen bütün nicelikleri (pozisyon, akım, gerilim, hareket vb.) ultra hassas biçimde ve kuantum limitlerde tespit edebilecek aygıtların geliştirilebilmesi sağlanmış olacaktır. Dünyada çok az merkezde yapılabilen bu araştırmalar, Üniversitemiz Fen FakültesiFizik Bölümü'nde bulunan Kuantum Aygıt Laboratuvarı'nda (Quantum Device Lab-QDL) başarıyla yürütülmektedir. Bölümümüzde kurmuş olduğumuz QDL bu alanda ülkemizdeki ilk ve tek laboratuvar olma özelliğindedir" dedi.

Ege Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Fen Fakültesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TÜBİTAK'tan 'Süperiletken Kuantum Sensör Geliştirilmesi' projesine destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var 12:10 Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi 11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada 11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış 11:08 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi 10:54 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı 10:14 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi 10:00 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
11:21 Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
12:18
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek         
12:07
Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi         
11:51
TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı         
11:36
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor         
10:58
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi         
10:40
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 12:34:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜBİTAK'tan "Süperiletken Kuantum Sensör Geliştirilmesi" projesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement