TÜBİTAK'tan uluslararası proje etkinliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "2020 yılına Türkiye olarak Avrupa'daki fonlardan çok daha fazla faydalanma hedefimiz var." dedi.

Mandal, Brüksel'de TÜBİTAK'ın "Ufuk 2020'de Türkiye-II Projesi" kapsamında düzenlenen "Geleceğin Şehirleri 2019" proje pazarı etkinliğinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve 30'un üzerinde ülkeden katılımcılarla birlikte geleceğin şehirleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Mandal, "Bu sadece bir konferans veya sempozyum değil bugün bine yakın ikili görüşme gerçekleşecek." diye konuştu.

Mandal, hızlı gelişen teknolojilerin geleceğin şehirlerinin tasarımında etkisi gibi konuları ele aldıklarını belirterek, etkinlikte uluslararası boyutta birlikte proje geliştirmenin görüşüleceğini anlattı.

Özel sektörden, üniversitelerden, araştırma merkezlerinden ve kamudan ilgili tüm paydaşların bir araya geldiği bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Mandal, "Özellikle ülkemizin araştırmacılarının geliştirmiş oldukları teknolojileri veya gelişen teknolojileri Avrupa'daki kendi meslektaşlarıyla diğer ülkelerdeki araştırmacılarla bir araya gelip geliştirmeleri ve bunun için de Avrupa fonlarından destek alacak olmaları, bunun için ortak proje yazacak olmaları bizim için heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, etkinliğin sadece 2020 yılında birlikte yapılacak projelere başvurmak için değil aynı zamanda 2021 yılında başlayacak olan yeni AB programı olan Ufuk Avrupa'ya bir hazırlık noktası olduğunu belirterek, "2020 yılına Türkiye olarak Avrupa'daki fonlardan çok daha fazla faydalanma hedefimiz var. Onun ötesinde 2021 yılında başlayacak Ufuk Avrupa programı daha da heyecan verici olacak." diye konuştu.

"TÜBİTAK'ın destekleri ile Avrupa'nın destekleri çok daha yakın, bütünleşik hale gelebilecek"

Geçmişte Türkiye'de yürütülen programlarla Avrupa'daki programların buluştuğu noktaların daha sınırlı olduğuna işaret eden Mandal, "Avrupa'daki hem mevcut Ufuk 2020 hemde Ufuk Avrupa programları çok daha bütünleşik yapıda. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın destekleri ile Avrupa'nın destekleri çok daha yakın, bütünleşik hale gelebilecek. Biz bunu çok faydalı görüyoruz çünkü ülkemizin sadece kendi ulusal kaynaklarıyla değil aynı zamanda Avrupa'daki bunun için ayrılmış olan bütçe dahilinde çok daha büyük fırsatlar olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, TÜBİTAK'ın özellikle 2020 yılında özel bir programı olacağına dikkati çekerek, Türkiye'deki araştırmacıların eşik değerini geçen başarılı projelerini destekleyeceklerini söyledi.

"Teknolojiyi geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç edebilen bir ülke"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da, "Türkiye olarak özellikle son yıllarda teknolojiyi satın alan değil teknolojiyi geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma adına ciddi bir gayret gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'de 80'den fazla teknoparkta 5 bin 400'den fazla şirketin tamamladığı 10 binlerce Ar-Ge projesi olduğunu ve ülkede bin 500 Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğunu anımsatan Kacır, "Türkiye'de 154 bine erişen bir Ar-Ge insan kaynağımız var. Biz bu insan kaynağı ile yürüttüğümüz çalışmalarda daha fazla etki ve çıktı odaklı işler yapabilmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Projelerin niteliğini artırmak"

Kacır, uluslararası iş birliklerini çok önemsediklerine işaret ederek, "Biz, AB Ufuk 2020 programlarının bir parçasıyız. Dolaysıyla bu çerçeve içerisinde Avrupalı paydaşlarımızla pek çok ülkede ortaklaşa projeler, ikili üçlü çoklu projeler yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu projelerin hem niteliğini artırmak hem ölçeğini, etki alanını büyütmek hemde sayılarını artırmak istiyoruz. Daha fazla paydaşın bu projeye ülkemizden dahil olmasını AB fonlarından daha yüksek düzeylerde yaralanmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Geleceğin şehirleri temalı etkinliğe 300'den fazla katılımcı olduğunu vurgulayan Kacır, "Bu programları özellikle Türkiye'nin araştırma altyapısının Avrupa ile entegrasyonunu güçlendirmeye dönük fırsatlar olarak değerlendiriyoruz. Ufuk Avrupa programlarına gittiğimiz bir süreçte Türkiye'nin kapasitesini geliştirme anlamında kıymetli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Brüksel temasları kapsamında üst düzey AB yetkilileri ile de görüştüklerini belirterek,gelecek dönemde AB çerçeve programları ile Türkiye'de uygulamakta olan programların bir birini destekleyecek şekilde nasıl planlanabileceğini ele aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay etkinlikteki konuşmasında, Türkiye ve Avrupa arasında bilimsel araştırmalarda iş birlikteliklerinin önemine ve ortaya koyduğu olumlu sonuçlara dikkati çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlik kapsamında, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, belediyeler, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Avrupa'dan katılımcılarla iş birliği yapma imkanı yakaladı.

Öte yandan, "Ufuk 2020'de Türkiye-II Projesi, Türkiye'nin Ufuk2020 Programı'na katılımını artırma hedefiyle Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlendirilmesi ve Türkiye araştırma alanının Avrupa araştırma alanına entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.