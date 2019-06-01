TÜBİTAK'tan "yerli kit projesi"ne destek

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görevli doktorun hazırladığı yerli kit geliştirme projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görevli doktorun hazırladığı yerli kit geliştirme projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.



Tıbbi Geneki Uzmanı Hilmi Polat ve ekibi tarafından yerli test kitlerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan, Bireysel Genç Girişim (BİGG) projeleri kapsamında desteklenen projeyle ithal edilen laboratuvar test kitlerinin yerli olarak üretilmesi hedefleniyor.



Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Savaş Öztürk, Bolat ve ekibinin önemli bir başarı ortaya koyduklarını, hastane yönetimi olarak bu projeye kendilerinin de destek vereceklerini belirtti.



Bolat ise ülke için büyük bir maliyeti olan ithal test kitlerinin yerli olarak üretilmesi ülkeye ekonomik ve bilimsel anlamda büyük katkı sunacağını ifade etti.



Projenin başarıya ulaşmasında Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Onay ile Araştırma Görevlisi Semih Aşıkovalı'nın önemli katkıları olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından desteklenen BİGG programının 2018 yılı ikinci çağrısı sonuçlarını açıklarken, Türkiye'nin dinamik ve iyi yetişmiş genç nüfusuna vurgu yapmış ve genç girişimciliğini çeşitli mekanizmalarla desteklediklerini dile getirmişti. Bakan Varank ayrıca, ülkemiz teknoloji tabanlı yenilikçi girişimlerde ciddi potansiyel barındırdığını, bu potansiyeli ortaya çıkarmanın hem ülkemiz hem de gençlerimize karşı en büyük sorumluluk olduğunu kaydetmişti. Bizler de proje ekibimiz ile bundan sonraki süreçte gerekli çalışmaları yaparak, yerli kitlerin en kısa sürede seri üretimine geçmeyi hedefliyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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