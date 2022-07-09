TÜBİTAK'tan yerli sahte belge inceleme cihazı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜBİTAK'tan yerli sahte belge inceleme cihazı

09.07.2022 12:26
TÜBİTAK'tan yerli sahte belge inceleme cihazı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi'nce (BİLGEM) yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil doküman inceleme cihazı 'FORDEX', sahte para ve dolandırıcılık gibi adli olayların...

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi'nce (BİLGEM) yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil doküman inceleme cihazı 'FORDEX', sahte para ve dolandırıcılık gibi adli olayların aydınlatılmasında kullanılacak. Cihaz, 1 ay sonra Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kulüpte kullanıma girecek.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yeni nesil doküman inceleme cihazı, belgenin aslına uygun olup almadığını kısa sürede ve etkin şekilde tespit edebiliyor. Cihaz, polis ve jandarma bölgesinde sahte para ve dolandırıcılık gibi olayların aydınlatılmasında kullanılacak. Ayrıca diğer resmi kurumlarda ve kulüplerde de doküman incelemelerinde kullanılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda test çalışmaları süren cihazın 1 ay sonra kullanıma girmesi bekleniyor.

'HEDEFİMİZ SUÇLARLA ETKİN MÜCADELE'Cihazın kullanılacağı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü İsmail Şahin, "Bu cihazımız tamamıyla çek, senet, para bu tarz evrakların sahte olup olmadığı konusunda uzmanlarımıza yardımcı olmakta ve yabancı menşeili ürünlerden de daha kaliteli bir hizmet vermektedir. Diğer ithal cihazlardan teknolojik anlamda daha hızlı ve etkin sonuç veriyor. Hedefimiz suç ve suçlarla mücadelede daha etkin daha verimli sonuç elde etmek. Avrupa, Amerika, İngiltere'de geliştirilen ürünlerle bizim ürünlerimiz şu an rakip pozisyonda. Şu anki yerli ve milli ürünlerimiz onları bir adım daha önde takip etmekte. Biz bundan çok mutluyuz. Böylelikle dışa bağımlılık azalıyor. Ülkemizin istihdamına da büyük bir destek veriyoruz. Bununla birlikte yerli ürünlerin ihracatında da büyük katkı sunarak ülkemizin gelişmesinde yerli ve milli anlamda milli kalkınma hamlesi anlamında destek oluyoruz" dedi.'1 AY SONRA TAM KAPASİTE KULLANILACAK'Şahin, FORDEX'in diğer cihazlardan farklı olduğunu, daha etkin ve hızlı sonuç verdiğini ifade ederek, "Bu sayede biz de adaletin etkinliğini verimini ve hızını da sağlamış bulunmaktayız. Kriminal Daire Başkanlığı olarak, Bomba İmha Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve 10 bölgede Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri olarak görev yapmaktayız. Bu cihazımız 10 bölge kriminal polis laboratuvarlarımızda bulunmakta ve soruşturmacı birimlerin olsun, mahkemelerin olsun, başsavcılıklarımızın olsun taleplerini yerine getirmektedir. 1 ay sonra tam kapasiteyle kullanılmaya başlanacak. Hedefimiz suç ve suçlarla mücadelede daha etkin, daha verimli bir çalışma sergilemek" ifadelerini kullandı.'CİHAZIN ÜRETİMİNE DESTEK SAĞLIYORUZ'

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge Asistanı Komiser Berkan Kuş, FORDEX'in test aşamasında görev aldığını belirterek, "Biz savcılık makamlarının talepleri doğrultusunda incelemelerimizi gerçekleştiriyorken doküman inceleme cihazı mikroskop ve diğer belge inceleme cihazlarımızdan faydalanıyoruz. Bunlarla birlikte şu anda üretim aşamasında ve tamamlanmasını beklediğimiz yerli doküman inceleme cihazımızın da FORDEX'in de piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Kriminal Daire Başkanlığı olarak bu cihazın üretimine destek sağlıyoruz. Cihazın gelişmesine katkıda bulunuyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Maymun çiçeği salgını, pandemiye dönüşür mü Maymun çiçeği salgını, pandemiye dönüşür mü Bursalı çift yıllardır atıl duran ata toprağını lavantayla ekonomiye kazandırdı Bursalı çift yıllardır atıl duran ata toprağını lavantayla ekonomiye kazandırdı
Kaynak: DHA

Araştırma, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK'tan yerli sahte belge inceleme cihazı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 12:32:32. #1.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK'tan yerli sahte belge inceleme cihazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement