TÜBİTAK teknoloji transfer edecek
1 saat önce
TÜBİTAK, geliştirdiği "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı" ile "X-Bant Verici Sistemi" teknolojilerini, bedeli karşılığı isteklilere süreli olarak devredecek.
TÜBİTAK, geliştirdiği "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı" ile "X-Bant Verici Sistemi" teknolojilerini, bedeli karşılığı isteklilere süreli olarak devredecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:41
Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi