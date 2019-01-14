Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

1 saat önce

TÜBİTAK, geliştirdiği "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı" ile "X-Bant Verici Sistemi" teknolojilerini, bedeli karşılığı isteklilere süreli olarak devredecek.

TÜBİTAK teknoloji transfer edecek, System.String[]
TÜBİTAK, geliştirdiği "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı" ile "X-Bant Verici Sistemi" teknolojilerini, bedeli karşılığı isteklilere süreli olarak devredecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:41 

Ekonomi
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