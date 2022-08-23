Pardus 21.3 Raspberry Pi 4 Beta yayınlandı!

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilmeye devam edilen Pardus'un 21.3 Raspberry Pi 4 Beta sürümü yayımlandı. Bu sürüm şu anda indirmeye açılmış durumda, ayrıca Pardus 21.3 Raspberry Pi 4 Beta sürümünü, 30 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek olan Teknofest 2022 süresince, TÜBİTAK ULAKBİM Pardus standında denemek mümkün olacak.

Pardus 21 Raspberry Pi 4 nasıl kurulur?

Öncelikle Pardus 21.3 Raspberry Pi 4 beta sürümünü https://indir.pardus.org.tr/ adresinden indirebilir ve ardından kurulum kılavuzdaki adımları takip ederek yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz

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ARM Mimarisi Nedir?

ARM mimarisi, RISC tabanlı bir işlemci mimarisidir. Genel olarak düşük güç tüketimi, diğer RISC tabanlı işlemcilere göre sağladığı yüksek performans ve fiyat/performans oranının hayli yüksek oluşu sayesinde pek çok farklı cihazda kullanım alanı bulmuştur.

Çoklu çekirdek performansı ve maliyetin düşük olması, ARM tabanlı mikroişlemcilerin bu kadar popüler hale gelmesinde en önemli etkendir. ARM tabanlı mikroişlemciler, saniyede yaptığı işlem sayısıyla diğer işlemcilerin önüne geçmektedir.

ARM tabanlı mikroişlemciler; daha düşük güç tüketimi, uygun maliyetler, daha az ısı üretimiyle farklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle özellikle gömülü sistemlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.