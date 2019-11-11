Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı
Son Dakika Güncel TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı

7 saat önce

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür gezegeninin Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı, System.String[]

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür gezegeninin Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı.

Nadir rastlanan gök olayları arasında yer alan Merkür'ün Güneş önünden geçişi, Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim ve Toplum Merkezi'nde yer alan teleskopla gözlendi.

Özel filtreler takılı kameraların bağlandığı teleskoplardan alınan görüntüler, gözlemevine ait sosyal medya hesapları üzerinden de canlı aktarılırken, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara uzmanlar tarafından bilgi verildi.

Saat 15.30'da izlenmeye başlayan Merkür'ün geçişi gün batımına kadar izlendi.

Merkür geçişinin Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlenebildiği, Türkiye'de ise kısmen gözlemlenebildiği bildirildi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güneş diskinin önünden gezegen geçişinin bir çeşit tutulma gibi düşünülebileceği ancak Merkür ve Venüs'ün gökyüzündeki açısal çapları nedeniyle ay gibi Güneş'i örtmeye yetmediğinden ışık azalmasının fark edilmeyeceği belirtildi.

Bu tür geçişlerin tarihte uzun yıllar Dünya ve Güneş arasındaki uzaklığın tespit edilmesinde ve gezegenlerin atmosferlerinin olup olmadıklarının araştırılmasında kullanıldığı bilgilerine yer verilen açıklamada, Merkür'ün ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçtiği, bir sonraki geçişin 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği aktarıldı.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Kemal Uçar'la ayrılan spiker Setenay Cankat, yeni aşka yelken açtı
Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 02:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]