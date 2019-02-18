Tübitak ve Atasam'dan Savunma Sanayisinde İş Birliği

Erzurum
'da yapımı süren ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesini yürüten Atatürk Üniversitesi
Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi (UZAY) arasında, DAG ve savunma sanayisini de kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya
Tepelerinde, ATASAM bünyesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle 2012 yılında yapımına başlanan ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden DAG'ı yürüten ATASAM ile Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) bağlı UZAY arasında imzalanan protokol ile ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi için iş birliği yapılacak.
Protokolün imzalanması nedeniyle ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve UZAY Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu
'nun da katılımıyla İstanbul
'da tören düzenlendi.
ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, protokol ile söz konusu iki kurum arasında altyapısal kaynaklar ve deneyimlerden faydalanılmasının amaçlandığını ifade etti.
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile mevcut kaynak ve yetenekler konusunda iş birliği yapıldığını belirten Yeşilyaprak, şunları aktardı:
"İş birliğiyle optik, uzay bilimleri ve teknolojileri, optoelektronik, savunma sanayi, iletişim, atmosfer, yazılım ve otomasyon, astronomi ve uydu gibi faaliyet alanlarında ortak projeler yapılacak. Bu sayede Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik önemli bir adım atmış olduk ve iki kurumun altyapı ve kabiliyetleriyle uzay teknolojileri alanında ileriye dönük bir iş birliği ortamı oluşturduk."
UZAY Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu ise Türkiye'de optik alanında çalışan sınırlı insan kaynağı olduğunu kaydetti. Söz
konusu kaynağın çoğalması ve bir araya gelip güç birliği yapılmasının gerektiğini vurgulayan Kuzu, "Bu protokolle UZAY olarak yeteneklerimizi ATASAM ile birleştirerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz, onlar da bizim sorunlarımıza ve ihtiyaçlarımıza çözüm üretecek. İş birliğinin ülkemizin uzay bilimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.