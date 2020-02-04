TÜBİTAK ve GATA'da FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜBİTAK ve GATA'da FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı - Son Dakika

TÜBİTAK ve GATA'da FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 21, FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

TÜBİTAK ve GATA'da FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 21, FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen TÜBİTAK personeline yönelik yapılan çalışmalarda bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda örgütle irtibatları tespit edilen 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilmiş, 1'i istifa etmiş 16 kişi ile 5'i kamu görevinden ihraç edilmiş mahrem sorumlu olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

FETÖ'NÜN GATA YAPILANMASINA OPERASYON: 32 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik olarak yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda 17'si GATA personeli olarak aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4'ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8'i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 23 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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