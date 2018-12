Tübitak ve Tüba Ödül Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun yıllar öğrenci olaylarıyla yasaklarla ikna odalarıyla kimi örgütlerin baskılarıyla anılan üniversiteler, artık tarih oldu.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni'ne katıldı.



Üniversiteleri, kültür hayatını çölleştiren, bilimin gelişmesine engel olan o yasakçı, hizipçi, fanatik, cilası iyi ama içi kof zihniyetin cenderesinden kurtarmak için 16 yıldır büyük çaba harcandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun yıllar öğrenci olaylarıyla yasaklarla ikna odalarıyla kimi örgütlerin baskılarıyla anılan üniversiteler, artık tarih oldu. Atılan adımlar sayesinde üniversitelerimiz, gerçek anlamda bilim ve akademik çalışma yapabilecekleri imkanlara kavuştu." diye konuştu.



Bugün üniversitelerde teröre bulaşmadığı, şiddeti kutsamadığı sürece her türlü fikrin, eleştirinin yapılabildiği bilimsel araştırmalara her türlü desteğin verildiği bir özgürlük ortamının tesis edildiğini ifade eden Erdoğan, gençlere verilen burs, kredi, yurt imkanlarını inşa ve ihya etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Erdoğan, mastır ve doktoraya ciddi anlamda burs ve kredi desteği verildiğini hatırlattı.



Akademideki gelişmelerin de insana, insan kalitesine, eldeki imkanların ne şekilde değerlendirildiğine bağlı olduğunu aktaran Erdoğan, araştırma görevlisinden profesörüne, uzmanından rektörüne kadar tüm unsurlarıyla üniversiteler geliştikçe, özel sektörde ve kamuda görev yapan araştırmacıların üretkenliği arttıkça Türkiye'nin hak ettiği yere geleceğini vurguladı.



"Yenilikçi fikirleri teşvik ediyoruz"



İlim tahsilini meslek edinenlerin zorlu, sabır ve gayret gerektiren uzun bir yola revan olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizin yöneticileri olarak görevimizin sizleri desteklemek, sizlere araştırmalarınızı yapabileceğiniz, hiç çekinmeden sorularınızı rahatça sorabileceğiniz bir iklimi tesis etmek olduğuna inanıyoruz. Bunun en önemli şeyi ilk etapta fiziki mekanlar, fiziki mekanlarla birlikte tüm gelişmiş teknolojinin sizlerin emrine verilmesidir. Bu anlayışla bilim insanlarımızın çalışmalarına büyük destekler veriyor, yenilikçi fikirleri teşvik ediyoruz. TÜBİTAK, sosyal bilimler de dahil olmak üzere bilimin her alanında akademisyenlerin, özel sektör ve projelerine geri ödemesiz destekler veriyor. Günümüz dünyasında bağımsızlığın ilk şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür."



Erdoğan, 16 yıllık dönemde bilim insanlarının sunduğu 20 bin 155 projeye 10 milyar liranın üzerinde akademik araştırma, geliştirme katkısı verildiğini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi kendi vatandaşları için değil, dünyadaki tüm bilim insanları için çekim merkezi haline getirmektir." dedi.



Stratejik alanlardaki projelere katkı sağlamak üzere Türkiye'ye gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunan uluslararası lider araştırmacılar programının bu hedef doğrultusunda hazırlandığının altını çizen Erdoğan, en başarılı çocuklara, parlak beyinlere, üretkenliklerini daha da artırabilecekleri, fikirlerini somut projelere dökebilecekleri ekosistemler sunulduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kurulan Ar-Ge ve tasarım merkezleri teknoparklarının bu çabanın somut örneği olduğunu dile getiren Erdoğan, bin 384 Ar-Ge ve tasarım merkeziyle 81 teknoparkın bulunduğunu, bunların sayılarının artırılmaya devam edileceğini bildirdi.



"TÜBİTAK ve TÜBA'ya önemli görevler düşüyor"



Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle dijital sanayiyle yerli yazılımla yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendi kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerin korunmasına aynen göstermek durumundayız. Bugün siber saldırılar ve açıklar, devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditlerdendir. Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi. Türkiye artık bilimsel araştırmalarda sınır tanımıyor. Uzaydan kutuplara kadar her noktada çalışmalar yürütüyoruz. İki hafta önce 20 yıllık bir hayali gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı kurduk. Böylece ülkemizi uzay araştırmaları ve teknolojisinde süper lige taşıyacak tarihi bir adım attık."



Bilim ve teknolojide kayda değer bir sıçrama yapmak için çok çalışılması gerektiğine işaret eden Erdoğan, savunma sektöründe gösterilen başarının yazılım, finans, sağlık, enerji ve diğer kritik teknoloji alanlarında da yakalayıp ekonomik bağımsızlığın perçinlenmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'deki bilim ve eğitim kuruluşlarından beklentinin düşünen, merak eden, araştıran, soruşturan ve sürekli daha ileriye gitmeyi hedefleyen bir anlayışın topluma yerleştirilmesi olduğunu ifade eden Erdoğan, bu konuda TÜBİTAK ve TÜBA'ya önemli görevler düştüğünü kaydetti.



Gayretleriyle emekleriyle birikimleriyle eserleriyle bilim dünyasına, Türkiye'ye ve insanlığa katkılar sağlayanlara şükranlarını sunan Erdoğan, ödül alan bilim insanlarını tebrik etti.



Törenden notlar



Ödül törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da katıldı.



Konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerini sahiplerine takdim etti. Program sonrasında ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarafından "Bilim Teknik Dergisi"nin ilk sayısı ile Nusretname ve "16. yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri" isimli kitaplar hediye edildi.



