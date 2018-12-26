Son Dakika Haberleri: Tübitak ve Tüba Ödülleri'nin Sahiplerine Takdimi

Tübitak ve Tüba Ödülleri'nin Sahiplerine Takdimi

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:17:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tübitak ve Tüba Ödülleri'nin Sahiplerine Takdimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]