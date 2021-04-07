TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren ASO Teknik Koleji öğrencileri ödüllendirildi - Son Dakika

TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren ASO Teknik Koleji öğrencileri ödüllendirildi

07.04.2021 10:35
TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren ASO Teknik Koleji öğrencileri ödüllendirildi, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 52'ncisi düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında dereceye giren Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji öğrencilerine düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 52'ncisi düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında dereceye giren Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji öğrencilerine düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO Teknik Koleji öğrencileri söz konusu yarışmada, 2 birincilik,1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek Ankara Bölge birincisi oldu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ASO 1. OSB'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmelerin yaşandığını belirterek, dünya ile rekabet edebilmek için değişime ayak uydurulması gerektiğini vurguladı.

Özdebir, beşeri sermayenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dört tarafı ateş çemberiyle çevrili bu coğrafyada baki kalabilmemiz için güçlü olmak, daha çok üretmek, ihracat yapmak ve yüksek katma değerli ürünler üretmekten başka çaremiz yok. Bunları başarmak için de insan kaynağımızı ve vasfımızı arttırmamız lazım. İşte tam da bu nedenle bu okulu kurduk.

Sizleri yalnız bilen değil aynı zamanda yapabilen insanlar olarak yetiştirdik. Sizler bu ülke için çok değerlisiniz. Bu ülkenin de buradaki fabrikaların geleceği de sizlersiniz. Sanayicilerimiz sizler için fedakarlık yapıyor. Sizden sadece bir beklentimiz var; okulunuzda başarılı olmanız, ondan sonra da bu ülke için katma değer yaratarak faydalı insanlar olmanız."

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş da lise döneminde bilime merak duymanın ve proje üretmenin önemli olduğunu belirterek, "ASO 1.OSB Yönetimi olarak icat çıkaran, yeni fikirler üreten, uygulanabilir projeler geliştiren nesiller yetiştirme çabasındayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere, Özdebir ve Akdaş tarafından ödülleri verildi.

Törene, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, ASO Eğitim Vakfı Üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Ankara Sanayi Odası, Türkiye, Lise, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren ASO Teknik Koleji öğrencileri ödüllendirildi - Son Dakika Ekonomi


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