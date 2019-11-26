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TÜBİTAK yetkilileri Tekirdağ'da"PARDUS" eğitimi verdi
7 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde TÜBİTAK yetkilileri tarafından okul yöneticilerine ve öğretmenlere milli işletim sistemi PARDUS ile ilgili eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde TÜBİTAK yetkilileri tarafından okul yöneticilerine ve öğretmenlere milli işletim sistemi PARDUS ile ilgili eğitim verildi.
Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda verilen eğitimde, işletim sistemi ve sürümü hakkında bilgiler aktarıldı.
TÜBİTAK yetkilisi S¸enol Aldıbaş tarafından verilen eğitime, Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'nın yanı sıra okul mu¨du¨rleri, mu¨du¨r yardımcıları ve bilis¸im o¨gˆretmenleri katıldı.
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