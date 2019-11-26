Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK yetkilileri Tekirdağ'da"PARDUS" eğitimi verdi
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TÜBİTAK yetkilileri Tekirdağ'da"PARDUS" eğitimi verdi

7 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde TÜBİTAK yetkilileri tarafından okul yöneticilerine ve öğretmenlere milli işletim sistemi PARDUS ile ilgili eğitim verildi.

TÜBİTAK yetkilileri Tekirdağ'da

Süleymanpaşa ilçesinde TÜBİTAK yetkilileri tarafından okul yöneticilerine ve öğretmenlere milli işletim sistemi PARDUS ile ilgili eğitim verildi.

Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda verilen eğitimde, işletim sistemi ve sürümü hakkında bilgiler aktarıldı.

TÜBİTAK yetkilisi S¸enol Aldıbaş tarafından verilen eğitime, Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'nın yanı sıra okul mu¨du¨rleri, mu¨du¨r yardımcıları ve bilis¸im o¨gˆretmenleri katıldı.

Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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