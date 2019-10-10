Tüccar fiyat kırdı, kuru incir depoda kaldı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayanların en büyük geçim kaynaklarından kuru incir, geçen yıl toptan kilosu 25 liradan alıcı bulurken, tüccarların bu sene 12 lira fiyat vermesi, üreticiyi kızdırdı. Ürününü satmayıp, depoda bekleten üreticiler, bu rakamla girdi maliyetlerini bile karşılayamayacaklarını söyledi.

İncirliova'nın kırsal 150 haneli 400 nüfuslu İsafakılar Mahallesi'nde incir üreticisi, kuruttuğu mahsulünü satamamaktan yakındı. Geçen yıl toptan kilosu 25 liradan alıcı bulan kuru incire bu sene tüccarların talip olmaması, olanların da fiyat kırıp, kilo başına 12 liradan vermesi, tonlarca kuru incirin depolarda kalmasına neden oldu. Mahallelinin tamamının geçim kaynağı olan ve yıllık yaklaşık 800 ile 1 milyon ton kuru incir üretimi yapan İsafakılar'da üreticiler, ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi. Depolarda kuru inciri daha fazla muhafaza edemeyeceklerini belirten üreticiler, alıcı bulmaması durumunda ürünün bozulabileceğini belirtti. İnciri satamadıkları için çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini ve diğer borçlarını ödeyemeyen üreticiler, yetkililerden yardım istedi.

'TÜCCARIN İSTEDİĞİ FİYATA SATMIYORUZ'

40 yıldır incir üreticiliği yaparak geçimimi sağlayan Ali Aydın , "Şu ana kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. İncir almaya tüccar gelmiyor. Gelen tüccar da kilosu 11- 12 liradan almak istiyor. Biz de bu fiyatlardan malımızı vermiyoruz. Elimde 10 ton kuru incir var. 60 milyon civarında da borcum var. Ürünümü satamazsam borcumu da ödeyemeyeceğim. Çok mağdur durumdayım" dedi.

Kuru incir üreticisi Fadime Günaydın da " Zeytin de var ama asıl ekmeğimizi incirden kazanıyoruz. İncirimizden bu yıl kalite bakımından memnunuz ama tüccarların kilo başına kuru incir için verdiği alım fiyatları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tüccarlar, bu yıl bize adeta oyun oynadı. Geçen yıl toptan kilosu 25 liradan sattığımız inciri bu yıl 12 liradan almak istiyorlar. Bu olacak iş değil. Bu nedenle depolar incirle doldu. Alan da satan da yok" diye konuştu.

İncir üreticisi Hidayet Öztürk ise şunları söyledi:

"İncirdeki en büyük sıkıntı ihracatçının malımızı almaması. Tüm depolar şu an kuru incir dolu. Mahallemizde yaklaşık 1 milyon ton kuru incir üretiliyor. Bu incirin şu anda yüzde 5'i bile satılmış değil. Çoğu kişinin deposu da saklamaya uygun değil. Bazı yerlerde mal bozulmaya başladı. İhracatçının oynadığı oyunlardan dolayı incir üreticisi çok mağdur oldu. Onların istediği fiyata mal satılırsa üretici borcunu bile ödeyemez. Çocuğunu okutamaz, geçimini zor sağlar. Bu işin çözüme kavuşması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Ürünü satamazsak bozulmaya başlar bu da ülke ekonomisine büyük zarar verir. İhracat malı olduğu için ülkemize güzel bir girdi sağlıyor."

Ürününü satamadığı için mağdur olduğunu belirten incir üreticilerinden Sezai Günaydın da "4 bin lira kasa parası verdim. Bunu ödeyemedim bir de işçi parası var onu nasıl ödeyeceğim kara kara düşünüyorum" dedi.

Dayıbaşılık yaparak, incir üreticisine işçi temin eden Necmettin Kulak ise " Çine'nin Kavşit Mahallesi'nden buraya 262 kilometre yolu, gidip geliyorum. İnciri toplamaları için 5 haftada toplam 1146 tarım işçisi getirdim. Ancak bu işçilerden sadece 200'ünün parasını alabildim. Üretici, kuruttuğu incirini satamadığı için bana da paramı ödeyemiyor. Üreticilerden 100 bin TL alacağım var" diye konuştu.

- Aydın