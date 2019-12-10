Son Dakika Haberleri: Tuchel'den Galatasaray öncesi Neymar ve Mbappe açıklaması!
Son Dakika Spor Tuchel'den Galatasaray öncesi Neymar ve Mbappe açıklaması! - Son Dakika Spor

Tuchel'den Galatasaray öncesi Neymar ve Mbappe açıklaması!

6 saat önce

PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Tuchel'den Galatasaray öncesi Neymar ve Mbappe açıklaması!, System.String[]

PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.


İşte Thomas Tuchel'in açıklamalarından öne çıkanlar;


Şampiyonlar Ligi'nde rahat bir konumdayız. Zor bir gruptu. Galatasaray gibi büyük bir kulüple karşılaşacağımız için, zor bir maça çıkacağız. Galatasaray'ın konumu, bizim için zor bir maç olduğu gerçeğini değiştirmez.


MBAPPE VE NEYMAR OYNAR


Belki biraz rotasyon yaparız. Bazı oyuncularımızın riske atılmaması için oynamaması söz konusu ama takımı çok değiştirmek istemiyorum. Mbappe ve Neymar büyük ihtimalle oynar. Sonuçta Parc des Princes'te oynarken, taraftarın önüne iyi bir takım çıkarmalıyız.


Çok karakterli bir oyuncu Mbappe. Sahada da belirli bir mantalitesi var, her zaman kazanmak istiyor. Oyundan alınması benim kararımdı Montpellier maçında, hem benim kararıma hem de yerine oynayacak oyunculara saygılı olması gerek.


HERKES OYNAMAK İSTİYOR


Kimin oynayacağı son antrenmanda ortaya çıkacak. Herkes oynamak istiyor, Neymar da istiyor. Bazen birtakım değişiklikler yapmam gerek ama bunu fazla abartmadan dengeli şekilde yapmalıyım. Önümüzdeki aylarda çok önemli maçlarımız var, herkesi hazır tutmalıyız.


FAZLA RİSK ALMAMALIYIZ


Sezon boyu çok oynamış oyuncuları sahaya sürüp fazla risk almamalıyız. Yarın oynatacağımız oyuncularımızı bu yüzden dikkatli seçmeliyiz.


Kylian Mbappe, Galatasaray, Neymar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da
Galatasaray'a 3 gol atan Rodrygo: Eden Hazard 4 gol at deyince üzüldüm İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular! Galatasaray'da kriz! Terim, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ı sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 02:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuchel'den Galatasaray öncesi Neymar ve Mbappe açıklaması!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]