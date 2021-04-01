TÜÇİAD Başkanı Koçak, güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye-Çin İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) Başkanı Kemal Koçak, dernek başkanlığına yeniden seçildi.
TÜÇİAD'ın olağan genel kurulu, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Kurulda dernek başkanlığına Koçak, başkan yardımcılığına Ramazan Atılgan, saymanlığa Ali Bıdı ve sekreterliğe Ali Zorlu getirildi.
Koçak, salgın sürecinde de faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, yeni dönemde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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