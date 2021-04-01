TÜÇİAD Başkanı Koçak, güven tazeledi - Son Dakika

Koçak, salgın sürecinde de faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, yeni dönemde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

TÜÇİAD'ın olağan genel kurulu, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Kurulda dernek başkanlığına Koçak, başkan yardımcılığına Ramazan Atılgan , saymanlığa Ali Bıdı ve sekreterliğe Ali Zorlu getirildi.

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