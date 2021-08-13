TÜDAM ve Didim MYO'dan mesleki eğitim - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) ve Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından İzmir'deki belediye personeline yönelik mesleki eğitim verilmeye başlandı.

Didim MYO Aşçılık Programı Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş tarafından verilen eğitimde, mutfakta modern sunum ve pişirme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Protokol kapsamında yaklaşık 250 belediye personeline çeşitli mesleki eğitimler düzenlenecek. Eğitimler; Yiyecek İçecek Servisi Eğitimi, Yiyecek İçecek Yönetimi Eğitimi, Misafir İlişkileri Yönetimi, İçecek Kültürü, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yeni Yaklaşımlar, Satın Alma Yönetimi, Tabak Dizaynı ve Yeni Ürün Geliştirme, Yetenek Yönetimi ve Performans Arttırma, İş ve Zaman Etüdleri ve Hijyen Sanitasyon Eğitimi konularında gerçekleşecek. - AYDIN