TÜDAV BATI KARADENİZ KIYILARINDA BOĞULMA SONUCU 80 YUNUS ÖLDÜ - Son Dakika

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TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Şubat ayının son haftasından bu yana Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü yunus ölümlerinde olağanüstü artış kaydedildiğini açıkladı. Vakfa şimdiye kadar 80 yunus ölümü ulaştığı belirtilen açıklamada, "Tırtakların tesadüfi ağa yakalanarak balıkçılık etkileşimi sonucu öldüğü belirlenmiştir" denildi.

Son olarak Eyüpsultan'da Karadeniz'den çok sayıda ölü yunusun kıyıya vurması ardından TÜDAV tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, son 1 ayda Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü (Delphinus delphis) yunusların ölümlerinde olağandışı artış görüldüğü vurgulandı. TÜDAV, yunusların tesadüfi ağa yakalanarak balıkçılık etkileşimi sonucu öldüğünün belirlendiğini açıklarken şu bilgilere yer verdi.

"Şubat ayının son haftası başlayan süreç, Karaya Vuran Deniz Memelileri İletişim Ağı'mıza gelen ihbarlar ve medyaya yansıyan kayıtlar ile 80 bireyi aşmıştır. Ölümlerin görüldüğü sahiller batıdan doğuya; Ormanlı, Akpınar, Ağaçlı, Kısırkaya, Kilyos, Rumeli Feneri, İstanbul Boğazı, Kilyos, Sahilköy, Alacalı, Şile, Karasu, Zonguldak ve Sinop'tur, yani Türkiye'nin Batı Karadeniz sahilleridir. Uzmanlarımızın ulaşabildiği tırtak bireylerinin bilimsel incelemesi sonucunda ölüm sebeplerinin balıkçılık etkileşimine bağlı olarak ağda boğulma olduğu belirlenmiştir. Geçmiş yıllara kıyasla yılın bu döneminde neden bölgede yoğunlaştıkları ve dolayısıyla tesadüfi ağa yakalanma vakalarının neden bu kadar artığı ise henüz net değildir; bu konuda araştırmalarımız devam etmektedir. İklim etkisi, olağandışı gemi trafiği, balık göçleri ve/veya kuzeydeki yoğun sualtı/suüstü askeri faaliyetlerden dolayı tırtakların güneye güvenli kıyılara inmiş olabileceği incelenmektedir. Açık deniz türü olan tırtakların tesadüfi ağa yakalanma vakalarının genellikle görüldüğü balıkçılık yöntemleri küçük pelajik balıkların avlanmasını hedefleyen gırgır ve ortasu trolüdür."

TÜDAV açıklamasında av yasaklarının başlayacağı 15 Nisan'a kadar koruma altındaki tırtaklarla etkileşimin azaltılması için tüm balıkçılardan azami dikkat ve özeni göstermeleri, özellikle gırgır balıkçılığında ağda yunus olduğu fark edildiği zaman mantar yaka batırılarak yunusların ağdan çıkarılması istendi. Ayrıca Sahil Güvenlik ve Bakanlık yetkililerinden de bölgede denetim faaliyetlerini artırmaları çağrısı yapıldı.