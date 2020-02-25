TÜDAV: Sakarya'da ölü bulunan yunusların failleri bulunsun - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜDAV: Sakarya'da ölü bulunan yunusların failleri bulunsun - Son Dakika

TÜDAV: Sakarya'da ölü bulunan yunusların failleri bulunsun

6 saat önce

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Sakarya'daki Kocaali kumsalında ölü bulunan 'Tırtak' türü 3 yetişkin yunusta görülen kırık çene ve yüzgeç kesiklerinin 'Balıkçılık etkileşimi' vakalarının karakteristik izleri olduğunu vurgulayarak, faillerin bulunmasını istedi.

TÜDAV: Sakarya'da ölü bulunan yunusların failleri bulunsun, System.String[]

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Sakarya'daki Kocaali kumsalında ölü bulunan 'Tırtak' türü 3 yetişkin yunusta görülen kırık çene ve yüzgeç kesiklerinin 'Balıkçılık etkileşimi' vakalarının karakteristik izleri olduğunu vurgulayarak, faillerin bulunmasını istedi.

Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde, sahile vurmuş, yüzgeçleri kesilmiş haldeki 3 ölü yunusu görenler, durumu yetkililere bildirmiş, savcılık talimatıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yunusların doğal yollarla öldüğü ve üzerlerindeki deliklerin kuşlar tarafından yapıldığı belirtildi. Bölge sakinleri ise, yunusların balıkçılar tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Türkiye'deki denizlerinde  20 yıldan bu yana araştırma, koruma ve eğitim amaçlı çalışmalar yapan TÜDAV tarafından yapılan açıklamada, ölü yunuslar ile ilgili çekilen fotoğraf ve videoların incelendiği belirtildi. Açıklamada, "3 yetişkin tırtağın balıkçılık etkileşimi nedeni ile öldüğü açıktır. Görülen kırık çene ve yüzgeç kesikleri (ağa dolanan ölü yunusun ağdan çıkartılması için yapıldığı için) balıkçılık etkileşimi vakalarının karakteristik izleridir" denildi. TÜDAV açıklamasında, 'Tırtak' türü yunuslar genellikle açık denizde yaşadıkları, kıyısal balıkçılıkla etkileşime girmedikleri belirtilirken şu bilgilere yer verildi:

"En fazla gırgır gibi çevirme ağları ile yapılan avcılıkta ölümleri gözlenir. Gırgır tipi avcılık aktif bir avcılık olduğundan yunusları ağdan çıkarmanın veya avcılığı sonlandırmanın (ağı mola etmemek) vicdani sorumluluğu balıkçılara düşmektedir. Bir bireyin üzerindeki izler ise, ateşli silah yaraları olacağı gibi kesici ve delici bir aletle de yapılmış olabilir. Ne yazık ki detaylı nekroskopi yapma şansımız olmadığı için yunusun öldükten sonra mı önce mi bu şiddete maruz kaldığı hakkında kesin karar vermek mümkün değildir. Vakfımız nekroskopi yapmadığı yani bizzat uzmanlarının inceleme şansı bulamadığı vakalar üzerine açıklama yapmamaktadır. Ancak kamuoyunda ve basında yaşanan tartışmalar nedeni ile bu açıklamayı yapmaya kendimizi zorunlu hissettik. Bu tip vakalarda yapılması gereken mutlaka ölüm sebebinin anlaşılması için uzmanlara haber verilmesi ve bilimsel çalışmalar için örnekleme yapılmasıdır. Ancak bu vakada öğrendiğimiz kadarı ile yunuslar gömüldüğü için karkaslara ulaşma şansımız olmamıştır. TÜDAV olarak balıkçılardan yunuslarla etkileşimleri azalmak için maksimum çaba göstermelerini, yetkililerden ise faillerin bulunmasını talep ediyoruz."


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
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