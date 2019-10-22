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TÜDEMSAŞ 80 yaşında

1 saat önce

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) kuruluşunun 80. yıl dönümünü kutluyor.

TÜDEMSAŞ 80 yaşında, System.String[]

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) kuruluşunun 80. yıl dönümünü kutluyor.

Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi "Bozkurt"u da üreten TÜDEMSAŞ'ın kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla "Cer Atölyesinden TÜDEMSAŞ"a adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, serginin açılmasında emeği geçenleri kutladı.

TÜDEMSAŞ'ın 80. kuruluş yıl dönümünü de tebrik eden Ayhan, "Hayat çok hızlı akıyor, akan bu hız içerisinde geride bıraktığımız izleri hatırlayabilmek, geçmişi hatırlayabilmek çok önemlidir. Vefalı davranmak lazım, burada elbette insanlar ekmeğini çıkartmakla beraber, güzel anılar güzel hatıralar bırakıyorlar. Bunları gün yüzüne çıkartmamız, bizlerden sonraki nesillere aktarmamız lazım." dedi.

TÜDEMSAŞ'ın Sivas'ın sosyal hayatına da çok ciddi kazanımları ve katkıları olduğunu anlatan Ayhan, "Her evde bir hatırası ve anısı vardır. Fabrikanın kuruluşunda ve bugüne kadar gelmesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Serginin açılışına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu ile fabrika çalışanları da katıldı.

Şemsi Tebrizi, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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