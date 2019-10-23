TÜDEMSAŞ 80 yaşında

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) kuruluşunun 80. yıl dönümünü kutluyor.

Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, TÜDEMSAŞ'ın kurulduğu günden beri gerek ülke ve gerekse Sivas ekonomisine çok ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

TÜDEMSAŞ'ın kurulduğundan beri 18 bin 380 kişiyi doğrudan iş sahibi yaptığını ve bu rakamın ailelerle birlikte yüz binlere ulaştığını belirten Yıldızhan, "Fabrikanın Sivas'ta kurulması Atatürk'ün Sivas'a verdiği önemin göstergesidir. Bu çok değerli kuruluşun ürettiği ürünlerle milli ve yerli ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış tüm çalışanları kutluyorum." dedi.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu ise Sivas Kongresi sırasında Sivaslıların vatan sevgisine, azmine ve fedakarlığını karşılıksız bırakmayan Atatürk'ün emri ile 1934 yılında o dönem ki adı Sivas Cer Atölyesi olan TÜDEMSAŞ'ın temellerinin atıldığını anımsattı.

Sivas'ı 80 yıl önce demiryolu şehri olarak hafızalara kazıyan TÜDEMSAŞ'ın binlerce kişiye ekmek kapısı olduğunu aktaran Başoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi Bozkurt'u üreten fabrikamız, 80 yılda sayısız başarıları mazisinde barındırmıştır. TÜDEMSAŞ, bugün de uzun ve zor yolculuğuna devam edecektir. TÜDEMSAŞ, dün olduğu gibi bugün de şehrimizin istihdamına katkı sağlamaktadır. Yük vagonları Avusturya, Fransa, İngiltere ve ABD merkezli uluslararası lojistik firmaları tarafından ilgi ile karşılanmaktadır. Çok uluslu şirketler tarafından tercih edilen bu vagonlarda şirketimizin ve şehrimizin ismi uluslararası alanda bilinip ve tercih edilir duruma gelmiştir. Bu başarı şirketimizde çalışan personelimizin olduğu kadar bize destek veren Sivas halkının ve idarecilerindir. Biz birlikte daha güçlüyüz, bu güçle 80 yıldır üretiyor ve üretmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından "Cer" belgeseli gösterimi yapıldı. Sivas Belediyesi Mehteran Takımının konser verdiği programda, TÜDEMSAŞ'ta çalışan ve emekli olan şehit yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye edildi.